40 Fingers: Gitaristička senzacija prvi put u Zagrebu

Zagreb će u KD Vatroslava Lisinskog 7. studenog ugostiti glazbenu senzaciju koja je osvojila Internet s preko 90 milijuna pregleda na You Tubeu I Facebooku. Školovani muzičari koji su udruživanjem snaga, talenta i znanja stvorili gitaristički kvartet , postao je novi crossover fenomen prepoznat diljem svijeta. Jedinstvenom kombinacijom fingerpickinga i inovativnih aranžmana poznatih rock i pop pjesama očarati će zagrebačku publiku i sve ljubitelje zvuka gitare.

Osnovani 2018., ova četiri iznimno talentirana glazbenika, svaki s raznolikom glazbenom pozadinom istraživali su nove zvukove i pomicali granice fingerpickinga što im je donijelo priznanje kao crossover fenomena diljem svijeta. Njhov repertoar obuhvaća širok raspon glazbenih žanrova od slavnih Queen preko Tota i Erica Claptona, Dire Straitsa do Beatlesa.

Podršku su dobili od legendi glazbene industrije, a sam Queen su njihovu verziju pjesme, aranžiranu za gitaru, objavi na svoim službenim stranicama uz zahvalu na sjajno „odrađenom poslu“. Andrea Bocelli pozvao ih je da izvedu duet Hallejujah.

Jedna o značajnijih suradni bila je s legendarnim Andyjem Summersom, osnivačem The Police . Zajedno su stvorili hipnotizirajuću reinterpretaciju pjesme „Bring In The Night“ za pet gitara.

Foto: Promo

Nedavna turneja po SADu bila je iznimno uspješna s rasprodanim koncertima u Bostonu, new Yorku Whashingtonu i Philadelphiji.

Njihovi elektrizirajući nastupi oduševili su milijune s videozapisima poput „ Mamma Mia“, „Sultans of Swing“, Bohemian Rhaposdy“ , „Africa“, „Game of Thrones“ i „ Message in the Bottle“ i mnogih drugih.

Koncert kvarteta 40 Fingers u Kd Vatroslava Lisnskog obećava nezaboravno iskustvo za ljubitelje svih glazbenih pozadina. Ulaznice za ovaj dugo očekivani događaj u prodaju kreću u četvrtak 29.06. u 10 sati, a cijene ulaznica se kreću od 23 eura na više.

Za više informacija posjetite:

You Tube:youtube.com/40fingers

Web stranica: 40fingersquartet.com

Facebook: facebook.com/40fingersguitar quartet