Uprava Uljanika traži od Vlade 90 milijuna kuna

Uljanikova uprava od Vlade je, netom uoči sastanka s povjerenicom Europske komisije za tržišno natjecanje Margrethe Vestager s premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrom gospodarstva Darkom Horvatom u petak, zatražila novu, hitnu financijsku pomoć.

Ovaj tjedan, naime, na red joj dolazi isplata plaća za kolovoz radnicima u svim Uljanikovim tvrtkama, za što je potrebno 50 milijuna kuna, koliko je Vladinom asistencijom prije 15 dana bilo omogućeno za isplatu srpanjskih plaća. Međutim, uprava traži gotovo još toliko, dodatnih 40 milijuna kuna, uz obrazloženje da im toliko dosežu dotadašnje blokade na računima tvrtki iz grupacije, a bez čijeg uklanjanja neće moći isplatiti plaće.

Na pretprošloj sjednici Vlade, kada je na zatvorenom dijelu usvojena odluka za davanje jamstava za dvije plaće uljanikovcima, nije naveden i njihov ukupan iznos, ali u javnosti je procijenjeno da je riječ o 100 milijuna kuna. Budući da je pomoć iznađena zamjenom danih depozita Uljanika u banci s državnim jamstvima, pokušali smo doznati od resornih ministara financija i gospodarstva ima li prostora za povećanje ove potpore za traženih 40 milijuna, no jučer nismo dobili odgovor. Uprava je, pak, kako doznajemo, jasno dala do znanja da je ne zanima kako će se u Zagrebu osigurati potpora za plaće, štoviše Vladi je poslana poruka da joj u slučaju da novac ne sjedne na vrijeme neće moći jamčiti da ne bude prosvjeda ogorčenih škverskih radnika u četvrtak, kada je najavljena sjednica Vlade u Puli.

>> Prosvjed radnika Uljanika

[video: 26430 / Pogledajte video prosvjeda radnika Uljanika:]

Proteklih dana iz Vlade su pozivali i gradske i županijske vlasti da priskoče u pomoć i zalaganjem nekih nekretnina iz svojeg portfelja omoguće isplatu plaća Uljanikovim radnicima. Međutim, iz jučerašnje izjave pulskog gradonačelnika i šefa IDS-a Borisa Miletića u Nu2 nije izgledno očekivati da se tamošnje vlasti izravno priključe akciji osiguranja isplate plaća škveranima.

Same pozajmice, što je potvrdila i povjerenica EK, neće predstavljati problem za restrukturiranje Uljanika, međutim, to je novac koji će se ubrojiti kao dana potpora države, što znači da već sada Uljanik troši budući novac, a da pritom nema efekta na poslovanje kompanije.

Ovaj tjedan prelomit će se i tko će pisati novi program restrukturiranja, hoće li se pregovarati s istim strateškim partnerom, a sve upućuje na to da će to biti poznato do sjednice Vlade u četvrtak.