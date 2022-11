U krizi uz uvoz skupljeg plina ide i naknada za štetu

Neizvjesnost opskrbe plinom u zimskim mjesecima potaknula je aktualiziranja interventnih planova na razini EU, a i hrvatska Vlada usvojila je novi plan o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom usklađen s propisima EU. Novi Plan definira tri razine kriznih stanja u opskrbi plinom na razini Hrvatske - razinu ranog upozoravanja i razinu uzbunjivanja, koje proglašava ministar gospodarstva, te razinu izvanrednog stanja, koje u slučaju iznimno visoke potražnje i poremećaja u opskrbi, proglašava Vlada. Novina je i uvođenje mehanizma solidarnosti, kao instrumenta za ublažavanje izvanrednog stanja unutar EU kada je u nekoj od članica ugrožena opskrba plinom njezinih zaštićenih kupaca.

Tko čini Krizni tim?

Sve korake pokreću ministar gospodarstva i Krizni tim, koji čine ključni predstavnici institucija i tvrtki u energetskom i plinskom segmentu. Oni i predlažu mjere za ublažavanje krize, a u slučaju izvanrednog stanja Vlada može posegnuti i za netržišnim mjerama, poput zabrane izvoza plina, koja se upravo u slučaju Ine i domaće proizvodnje već primjenjuje, potom smanjenja ili obustave isporuke koja može biti od 1. do 11. stupnja, te sklapanje ugovora o suradnji između energetskih tvrtki iz susjednih država kako nalaže pravilo solidarnosti unutar EU.

Točno su utvrđena postupanja i odgovornosti u donošenju i primjeni mjera, način komunikacije i procedure za pojedine korake, naročito za smanjenje i obustavu isporuke plina. Prvi stupanj predviđa smanjenje isporuke HEP-Proizvodnji do 62.000 kubika na sat, te Petrokemiji na 60.000 i Ini za rad rafinerije na 10.000 kubika na sat. U zadnjem, 11. stupnju predviđeno je i smanjenje isporuke HEP-u do razine očuvanja plinskog sustava.

Rok za prijavu

Utvrđeni su koraci od uvjeta za pokretanje mjere i načina, jamstava koje ta članica daje za plaćanje plina do vremena u kojemu se prijava mora najkasnije prijaviti, a to je 20 sati prije početka isporuke u slučaju dobrovoljne ili 10 sati u slučaju obvezne mjere solidarnosti. No, to nije i klasična "solidarnost na djelu", jer osim što je riječ o izvanrednoj i višoj cijeni, za ovaj plin zemlje koje koriste obveznu mjeru solidarnosti još će se plaćati i naknadu i nadoknadu za štetu učinjenu gospodarskim sektorima zemljama koje daju solidarnost, te troškove transporta do interkonekcijske točke.

