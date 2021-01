Svima nam nedostaje networkinga, razmjene iskustava i znanja

S obzirom na svoje dugogodišnje iskustvo u polju marketinga te femcare industriji, global brand-menadžerica u švedskoj tvrtki Intimina Danela Žagar ove se godine uključila u projekt “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama” koji već treću godinu organiziraju Večernji list i časopis Zaposlena. Otkrila je stoga što očekuje od ovog projekta kojem je cilj spojiti mlade poslovne žene s iskusnim mentoricama kako bi dobile podršku za vlastiti profesionalni razvoj, ali i što zna nju znači mentorstvo te koliko je ono važno za napredak. Također, s obzirom na to da i sama radi u pretežito ženskom kolektivu, navodi koje sve izazove, ali i prilike koje donosi žensko mentorstvo.

Što očekujete od projekta “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama” s obzirom na to da ove godine prvi put sudjelujete kao mentorica?

Radujem se projektu jer ga osobno pratim iz godine u godinu, a najviše me veseli upoznati uspješne žene iz cijele Hrvatske. Naime, nakon ove godine mislim da nam svima nedostaje networkinga, razmjene iskustava i učenja jednih od drugih.

Jeste li i vi imali svoju mentoricu na početku karijere koja vam je savjetima pomogla u vašem razvoju?

Nisam imala formalno mentorstvo u dosadašnjem radu, no okružena sam sjajnim ženama od kojih mnogo učim svaki dan. Počet ću od svog najbližeg kruga – obitelji i prijateljica te tima na poslu. Osim toga, zbog prirode posla imam priliku susresti razne osobe sa svih strana svijeta koje su me se dojmile na razne načine. Početkom godine sudjelovala sam na međunarodnoj konferenciji koja je okupljala žene iz turizma na Islandu. Intimina je sponzorirala dio konferencije koji se odnosio baš na mentorstvo i to zapravo “obrnuto” mentorstvo koje je bilo zamišljeno tako da mlađi sudionici budu mentori seniorima i da zapravo osobe u zrelijim godinama uče od mlađih generacija.

Foto: Privatna arhiva

Što za vas mentorstvo uopće znači i koliko je po vašem mišljenju važno biti spreman primiti savjet od iskusnijih?

Smatram da je mentorstvo alat koji treba nositi sa sobom cijeli život, ne samo kad smo na početku karijere, odnosno još mladi. Naravno, tada je mentorstvo definitivno nešto što nam je najpotrebnije, no učiti treba stalno, ali i dati si priliku da to znanje prenosimo drugima. Ja se, primjerice, osjećam izrazito kompetentnom ponuditi mentorstvo u polju marketinga ili rada u femcare industriji, no isto tako sam željna mentorstva na drugim područjima. Tako da mentorstvo ne bih nužno povezivala s godinama, već s iskustvom koje svatko od nas nosi.

Gdje ste skupili iskustvo prije rada u Intimini?

Prije Intimine radila sam u full service marketinškoj agenciji gdje sam naučila čari digitalnog marketinga koje su mi u današnjem poslu neophodne. Do agencije sam došla radom u neprofitnoj organizaciji koja se bavi pravima marginaliziranih grupa, gdje sam vodila odnose s javnošću.

Postoje li neka pravila kako odabrati dobru mentoricu?

Prije svega treba znati što želiš dobiti od tog procesa te je s tom osobom najvažnije ostvariti odnos povjerenja i podrške. Mentorstvo je usmjeravanje i podrška u ostvarivanju određenih ciljeva, a mentor je osoba koja nas inspirira.

Kad je netko spreman postati dobar mentor, odnosno koliko iskustva treba imati?

Mislim da nema čarobne formule koju ćemo dobiti brojem godina iskustva, životnom dobi, pozicijom... Dobar mentor odnosno mentorica naoružani su znanjem i iskustvom, sigurni su da mogu dati savjet, kritiku i znati slušati.

Koje su odlike i specifičnosti ženskog mentorstva?

Moć žena u našoj je fleksibilnosti – mi smo spremne raditi na više polja istodobno, i to dobro. S druge strane, umrežene su žene “support” sustav koji može inspirirati, otkriti neke tvoje strane kojih nisi ni svjesna, povezati te sa sličnima, ali i različitima no ipak komplementarima. A možda i najvrednije – tko drugi može bolje razumjeti balans između privatnog i poslovnog od žena samih.

Što je ključ uspješnog mentorstva, odnosno koje osobine trebaju imati oni koji se odluče sudjelovati u ovakvom projektu?

Rekla bih da je slušanje čarobna riječ. Također osoba treba biti žedna znanja da bi bila motivirana učiti od nekoga, izdvojiti vrijeme te, najvažnije, primijeniti to u svojim postupcima, na poslu, u karijeri.

Uvažavaju li mlade žene danas savjete i jesu li ih spremne tražiti?

Gledajući žene kojima sam ja okružena, smatram da su žene, a posebno mlađe osobe, spremne slušati jer su znatiželjne, a od toga kreće svaki razvoj, profesionalan ili privatan.

Može li odabir dobre mentorice pomoći u kasnijem profesionalnom razvoju, ali i u životu?

Apsolutno! Ja mentoricu gledam kao osobu koja će ti pomoći otpetljati gordijske čvorove ako na njih naletiš. Neće to raditi umjesto tebe, ali će ti prenijeti svoje znanje i iskustvo o tome kako je to njoj uspjelo. Takvi razgovori, diskusije nešto su što nosimo kroz cijelu karijeru.