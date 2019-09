'Svijet treba promjene, dolar treba zamijeniti Facebookova valuta Libra'

Guverner engleske središnje banke, Bank of England, Mark Carney smatra kako bi neka virtualna valuta slična, primjerice, Libri koju je kreirao Facebook, mogla jednog dana zamijeniti dolar na mjestu kralja međunarodnog tržišta valutama. Šef Bank of Englanda u grubim je crtama opisao nešto što je nazvao ‘Sintetskom Hegemonijskom Valutom’ na nedavnom simpoziju guvernera središnjih nacionalnih banaka u Jackson Holeu. Prema njemu dolar gubi svoju privlačnost zbog globalizacije i promjena u svjetskom gospodarskom poretku iako i dalje ima utjecaja na ekonomije drugih zemalja.

- Događanja u Sjedinjenim Državama imaju značajnog utjecaja i na trgovinske učinke i financijske uvjete kod zemalja čak i relativno ograničenom izloženošću američkoj ekonomiji, rekao je Carney. Kada dođe do aprecijacije dolara, isto se događa i s otplatama mnogih zemalja u razvoju jer su njihovi dugovi denominirani u dolarima.

- Dugoročno, trebali bismo promijeniti tu paradigmu, rekao je guverner Bank of Englanda. Za Carneyja je Libra, koju je Facebook predstavio u lipnju, posebno važna. Toliko da uopće nije spomenuo Bitcoin koji je i dalje najpopularnija svjetska digitalna moneta koju ipak mori velika nestabilnost. Kada se Libra konačno pojavi u prvoj polovici 2020. godine, radit će se o valuti koja će biti imuna na takvu volatilnost jer će je podupirati cijeli niz instrumenata. Ipak, kod guvernera je centralnih banaka najava Libre izazvala zabrinutost jer se radi o valuti koja je u cijelosti razvijena i dolazi iz privatnog sektora. Bitcoin je u cijelosti decentraliziran dok će Librom zajednički upravljati partnerstvo od stotinu tvrtki uključujući i sam Facebook. Carney u tom smislu vidi novu ulogu središnjih banaka a to je potpora takvoj novoj valuti.

- Otvoreno je pitanje da li bi ona trebala doći iz javnog sektora, možda iz mreže središnjih banaka i digitalnih valuta koje bi one poduprle, rekao je Mark Carney. S obzirom na to da u siječnju on odlazi s mjesta guvernera središnje banke u Engleskoj, možda čujemo još ponešto zanimljivog.