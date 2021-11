Pola milijarde dolara korak prema IPO-u Infobipa u New Yorku

Nakon što su lani postali prvi hrvatski jednorog Infobip, IT tvrtka koja je premašila vrijednost od milijardu dolara, i ova je godina za vodnjansku kompaniju bila podjednako dinamična. Popisati sve događaje koje su ove godine bili vezani za Infobip nije lako. Prije nekoliko je tjedana preuzeli su još jednu američku tvrtku, Peerless Network, globalnog pružatelja Voice over IP usluge sa sjedištem u Chicagu. Također, ostvarili su i kreditiranje od 500 milijuna dolara gdje je glavni financijski savjetnik bio Morgan Stanley a glavni suinvestitori među ostalim kreditni fondovi kojima upravljaju Ares Management Corporation te BlackRock koji je jedan od najvećih svjetskih fondova. Obje su operacije nastavak poslovne politike Infobipa. Prikupljanje investicija od pola milijarde dolara Silvio Kutić, direktor tvrtke najavio je u svibnju za što je rekao da je preduvjet za prvu javnu ponudu dionica tvrtke u Sjedinjenim Državama.

Visok rast i vrijednost

- Kreditno financiranje od 500 milijuna dolara, koje smo ostvarili po iznimno povoljnim uvjetima, svrstalo je Infobip u skupinu tehnoloških kompanija visokog rasta i velike vrijednosti, a koje su koristile sličan oblik financiranja. Dio tog iznosa upotrebljen je za kupnju Peerless Networka, ali ostalo je još i za druge potrebe, organski rast i daljnje akvizicije prema kojima gledamo. Industrija u kojoj se Infobip nalazi akcelerira i spremno idemo na tom valu prema naprijed - izjavio je Silvio Kutić u nedavnom intervjuu za Večernji list.

Istakao je kako je cilj razvijati se prema ‘liquidity’ događaju, najvjerojatnije kroz IPO u New Yorku, ali kada budu ispunjeni svi uvjeti. U svibnju Infobip je objavio i akviziciju irske IT kompanije Anam Technologies, vodećeg svjetskog pružatelja SMS firewall usluge. Svakako je iznimno vrijedno i preuzimanje najveće developerske konferencije u ovom dijelu Europe, Shifta koja se tako ove godine po prvi puta održala pod imenom Infobip Shift. Riječ je o događaju koji godišnje okuplja mlade developere kojima govore najvažniji ljudi IT industrije te je najveći svoje vrste u jugoistočnoj Europi s otprilike tri tisuća izravnih sudionika i deset tisuća onih koji pristupaju virtualno.

- Infobipu je cilj pomoći u podizanju konferencije na dodatnu razinu, pogotovo u produkciji kako bi se smanjila kompleksnost organiziranja, ali i ono najvažnije – unaprijedilo iskustvo praćenja i sudjelovanja, bilo da govorimo o nekim budućim online ili offline izdanjima konferencija. Cilj nam je zajedno vrlo uspješnu i prepoznatljivu regionalnu pretvoriti u vodeću svjetsku developersku konferenciju - rekao nam je tom prilikom Izabel Jelenić, suosnivač Infobipa. Osnivač Shifta Ivan Burazin nakon spajanja je postao članom uprave Infobipa.

- U planu nam je organizacija više događaja, no ono što želimo i prema čemu gledamo je konferenciju u Hrvatskoj dići na samu svjetsku razinu u svim aspektima – od produkcije do samih gostiju, nakon čega bismo taj recept replicirali diljem svijeta. Idući korak bila bi konferencija u Sjedinjenim Državama a potom i u jugoistočnoj Aziji i Latinskoj Americi. Izabel Jelenić nakon Infobip Shifta potvrdio je investiciju Infobipa u riječku tvrtku STEMI s ciljem širenja zajedničkog projekta Škole budućnosti izvan granica Hrvatske, odnosno na tlo SAD-a. No, užurbani je i prometni svibanj na svojem kraju donio i vijest o formiranju Infobipova programa “Startup Tribe” usmjerenog na pronalaženje i okupljanje najinovativnijih domaćih i svjetskih startupa te ubrzanje i praćenje njihova rasta i razvoja. U programu danas okupljaju više od 70 startupa iz gotovo 40 država svijeta. U sklopu programa startupi koji ispunjavaju uvjete mogu aplicirati za iznose od 10.000 do 60.000 dolara, koliko iznosi vrijednost korištenja Infobipovih komunikacijskih tehnologija i upotrebljavati ih za daljnji rast i unapređenje vlastitog poslovanja.

- Rad sa startupima Infobipu omogućuje izravan kontakt s novim idejama, načinima razmišljanja i pristupima, a te komponente omogućuju tvrtkama da bolje iskoriste vlastite resurse i tehnologiju u korist snažnijegi pozitivnog utjecaja na društvo - kaže Nikola Pavešić, voditelj Infobipovog Startup Tribea. Svakako, uz Ivana Burazina, osnivača konferencije Shift i Pavešića, još je vrijednih imena karijeru odlučilo nastaviti u Infobipu. Marin Bezić Infobipu je donio golemo iskustvo rada u Microsoftu gdje je proveo 12 godina, od čega veliki dio vremena u sjedištu kompanije u Redmondu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Bio je voditelj razvoja prvog Microsoftovog business intelligence proizvoda

Zaposlenicima 10%

Uspješna godina zaokružena je i s nekoliko nagrada. Infobip je u veljači osvojio globalnu nagradu za najbolje mobilno rješenje u kategoriji COVID-19 Mobile Response, na dodjeli MEFFYS u organizaciji Mobile Ecosystem Foruma, a svoje rješenje besplatno je uveo u više od 45 ministarstava zdravstva svijeta. Analitička kuća Juniper Research u dva je navrata ove godine nagradila vodnjansku tvrtku.

U veljači Infobip i njezina direktora godišnjim nagradama Future Digital Awards for Telco Innovation a onda u listopadu ocijenjena je kao najbolji pružatelj usluga u CPaaS (Communications Platform-as-a-Service) segmentu. Na 16. konvenciji hrvatskih izvoznika Infobip je nagrađen u kategoriji srednje velikih izvoznih tvrtki. Jasno kako je zbog svega toga vodnjanski gigant mjesto u koje vole dolaziti i političari pa je tako u ožujku tvrtku posjetio predsjednik Zoran Milanović, a nešto kasnije i premijer Andrej Plenković. No, u Infobipu uvijek će istaknuti kako je tvrtka njezini zaposlenici. Tako posljednja velika vijest govori o pokretanju ESOP-a, odnosno Employee Stock Option Plan dodjele opcijskih dionica tvrtke svim trenutačnim i budućim zaposlenicima kao nastavka projekta pokrenutog 2017. godine.

- Model opcijskih dionica za zaposlenike (ESOP), koji ima primjenu na globalnoj razini, pokrenuli smo 2017., po uzoru na tvrtke iz Silicijske doline. Alocirali smo deset posto udjela tvrtke, a tada samo krenuli i s dodjelom opcija pojedinim zaposlenicima koji su se pokazali ključnima za rast i poslovanje. Ovo sada je novi početak za Infobip. Sada kada smo proširili ESOP na sve sadašnje i buduće zaposlenike Infobipa, uspjeh tvrtke i njihovi individualni uspjesi bit će još snažnije povezani. Upravo zaposlenici generiraju rast tvrtke, a Infobip je izrastao toliko brzo baš zahvaljujući njihovu talentu, trudu i predanom radu. Time im se tvrtka želi zahvaliti, nagraditi ih i još jače motivirati za ambiciozan plan rasta u sljedećem razdoblju. Radeći sjajno za kompaniju, naši zaposlenici kreirat će i sebi vrijednost nakon određenog vremena - pojašnjava Silvio Kutić.