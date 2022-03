Sankcije Rusiji teško pogodile hrvatsko tržište: Evo tko je stradao najviše

Tvrtke za održavanje jahti već bilježe probleme s naplatom, a probleme u poslovanju imat će i hrvatski gospodarstvenici koji rade s tvrtkama, partneri su nekih ruskih tvrtki ili tvrtki u ruskom vlasništvu. Samo ti gubici kreću se od nekoliko desetaka tisuća kuna do više milijuna eura, samo u ovoj godini.



Što se pak tiče negativnih učinaka na turizam, a posebice na nautički sektor, već naveliko dolazi do otkazivanja rezervacija i zahtjeva za odgodom plaćanja – i ne samo od klijenata iz Rusije i Ukrajine nego i drugih zemalja. Računa se kako će relativna blizina sukoba u Ukrajini utjecati i na odluku gostiju o destinaciji odmora, pa je uz predsezonu, u kojoj je nautički sektor ključan, pogođen i ostatak turističke sezone, upozorili su iz HUP-a napominjući kako podržavaju sve dosadašnje mjere EU sankcija protiv Rusije, no ne mogu zanemariti ni činjenicu njihovih učinaka na domaće gospodarstvo u kratkom roku, a možda i dugoročno.