Hrvatska prvi put dobiva izravnu liniju za New York, iz Dubrovnika

Američki United Airlines ovo će ljeto letjeti iz New Yorka za Dubrovnik! To je senzacionalna vijest za hrvatsku avioindustriju i turizam, koju je objavio američki avioprijevoznik u ponedjeljak kasno popodne po srednjoeuropskom vremenu. United je jedan od najvećih američkih i svjetskih avioprijevoznika i njegovo pokretanje letova za Hrvatsku u doba pandemije koronavirusa, kad je zračni promet drastično pao, vrlo je ohrabrujuća vijest za skorašnju turističku sezonu.

Dolazak Uniteda na Čilipe znači da će Hrvatska jedina u regiji imati letove neke od američkih aviokompanija. Usto, ovom će linijom Hrvatska prvi put od svoje neovisnosti imati izravne letove za Veliku Jabuku i za mnoge svjetsku prijestolnicu. United će iz zračne luke Newark letjeti za Dubrovnik od 8. srpnja do 2. listopada svaki ponedjeljak, četvrtak i subotu Boeingom 767-300 s 214 sjedala.

Dubrovnik je 2019. također dobio liniju za SAD, za Philadelphiju, na kojoj je operirao American Airlines, još jedna velika svjetska aviokompanija. No zbog koronavirusa ti su letovi otkazani i za 2020. i za 2021.

Vijest da će United ovog ljeta letjeti za Hrvatsku stiže u isto vrijeme kad iz SAD-a stiže i vijest da će tamošnje vlasti svojim građanima preporučiti da ne putuju u čak 80 posto država, a na toj listi izgleda neće biti Hrvatska jer u protivnom United sigurno ne bi otvarao liniji za Dubrovnik.

Komercijalni direktor dubrovačkog aerodroma Ivan Maslač kaže da je i njih na Čilipima iznenadila vijest o dolasku Uniteda. Maslač kaže da su bili u razgovorima sa sve tri najveće američke aviokompanije, Unitedom Deltom i American Airlinesom, ali isto tako navodi da se u situaciji pandemije očekivalo da će se interkontinentalni letovi posljednji vratiti u obujmu u kojem su bili u 2019.

– Uvjete za letove za Ameriku mi smo ostvarili već uvođenjem linije American Airlinesa, tako da smo zadovoljili sve procedure što tiče SAD-a. Stoga je logično da Dubrovnik prvi ponovno uvede izravnu liniju za SAD – objašnjava Maslač i dodaje da je na to utjecalo sigurno i oglašavanje dubrovačke regije i vidljivost Dubrovnika na američkom tržištu. American Airlines dubrovačkom je aerodromu poručio da 2021. sigurno neće letjeti za Dubrovnik, no od 2022. pa nadalje na Čilipima očekuju povratak te aviokompanije.

– Što se tiče 2022. i nadalje, očekujemo da će se vratiti let Philadelphia – Dubrovnik, koji je imao 100 dnevnih konekcija i to je nama važno, da aviokompanije iz svog čvorišta pokupe putnike iz cijele Amerike, koji onda direktnim letom stižu u Dubrovnik – kaže Maslač. On ističe i da je presudna za uvođenje izravne linije za SAD bila odluka Vlade RH koja je među prvima u Europi dopustila cijepljenima da dođu u Hrvatsku. A tu je naravno odigralo svoju ulogu i najavljeno američko ukidanje viza za hrvatske državljane.

United i Croatia Airlines dio su istog udruženja avioprijevoznika Star Alliance. U CA kažu da u sklopu code share ugovora komercijalno surađuju na letovima zrakoplova CA između Hrvatske i odredišta u Europi. Poručuju i da će se razmotriti mogućnosti proširenja te suradnje i na letove Uniteda između New Yorka i Dubrovnika.