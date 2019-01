Hrvatska postala partner: Domaći okusi na najvažnijem poljoprivrednom sajmu

Na 84. Međunarodnom zelenom tjednu 2019., koji se održava od 18. do 27. siječnja u Berlinu, u organizaciji HGK i Ministarstva poljoprivrede svoje proizvode predstavlja 13 hrvatskih tvrtki. Tako se među brojnim prehrambenim proizvodima cijelog svijeta ove godine mogu naći i naša vina iz svih vinskih regija, koja predstavljaju Badel 1862, Belje, Dalmacijavino, Kutjevo i PZ Vrbnik, likeri Kapronca, Nijemcima već tradicionalno poznate rakije Đanić, slastice Cremalat te čajevi Pampa tea.

- Pola milijuna posjetitelja i promet od gotovo 50 milijuna eura koji se ostvari izravnom prodajom na sajmu jasno pokazuju da je Međunarodni zeleni tjedan jedan od najvažnijih događaj za poljoprivredni sektor. Ovo je iznimna prilika domaćim proizvođačima da predstave svoju kvalitetu i zakorače na nova izvozna tržišta, a imamo što pokazati- rekao je na otvorenju sajma predsjednik HGK Luka Burilović.

Svoj je kulen, kobasice i vina treću godinu zaredom izložilo Belje. - Izvoz u Njemačku je svake godine u porastu i jedno nam je od fokus-tržišta, zeleni je tjedan jako dobra prilika da što veći broj ljudi kuša proizvode iz našeg asortimana- kaže Marko Žeravica, rukovoditelj izvoza Belja. Iduće će godine zemlja partner sajma biti Hrvatska.

- Biti zemlja partner Zelenog tjedna nije samo velika čast već i veliki izazov te prilika za naše poljoprivredne proizvođače, ali i Hrvatsku kao zemlju koja se strateški opredijelila za održivu, ekološki prihvatljivu poljoprivredu- izjavio je potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

-To će našim izlagačima donijeti još veću vidljivost, a sve je to dobar put prema prepoznatljivosti koja je potrebna kako bismo dali vjetar u leđa izvoznicima i onima koji to pretendiraju postati- istaknuo je predsjednik HGK Luka Burilović.

Ove se godine na sajmu predstavlja gotovo 1700 izlagača iz 68 zemalja, a očekuje se i više od 500 tisuća posjetitelja. Proizvođači prehrambenih proizvoda iz cijeloga svijeta putem nacionalnih štandova i proizvodnih tržišta koriste sajam kao prodajno i pokusno tržište te za osobni kontakt s kupcima i predstavljanje vlastite tvrtke stručnoj i širokoj publici.