Hanfa društvima koje nadzire zabranjuje isplatu dividende i ukida naknade

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na prošloj je sjednici OTP osiguranju izdala rješenje kojim zabranjuje isplatu dividendi iz zadržane dobiti u godinama od 2016. do 2019., i to najkraće u razdoblju do 30. travnja 2021. Kako doznajemo, takva će rješenja Hanfa u predstojećem razdoblju izdavati većini financijskih institucija koje nadzire.

- Rješenje s posljednje sjednice odnosi se samo na društvo OTP osiguranje Zagreb, s obzirom da je na njihovoj Glavnoj skupštini održanoj 19. ožujka 2020. bila usvojena odluka da će isplatiti dividende iz zadržane dobiti u godinama od 2016. do 2019. S obzirom na novonastale tržišne i gospodarske okolnosti, međutim, možemo najaviti da će većina društava u narednim danima dobiti rješenja Hanfe o neisplati dividende – potvrdio nam je regulator.

Na izvanrednoj sjednici ovaj tjedan Hanfa je donijela i odluku kojom se izdavatelji oslobađaju plaćanja naknade za cijelu 2020. godinu. Time im kane olakšati i smanjiti njihovih troškove poslovanja.