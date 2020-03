Mirovinski fondovi su dugoročni ulagači i ovakvi su im šokovi očekivani

Nakon što su mirovinski fondovi zabilježili značajne gubitke na tržištu kapitala te im je u samo dva tjedna „nestala“ vrijednost cjelokupne lanjske dobiti, priopćenjem se oglasila i Hanfa kako bi umirila građane objašnjenjem o načinu na koji funkcionira mirovinska štednja.

- Podsjećamo na strukturu mirovinskog sustava kapitalizirane štednje, tzv. drugi stup. Ulaganja mirovinskih društava podijeljena su u tri tipa fonda koji se razlikuju po riziku i očekivanim prinosima, odnosno po investicijskim strategijama. Tako su fondovi tipa A najrizičniji, ali i s najvišim očekivanim prinosima. S druge strane fondovi tipa C su najmanje rizični odnosno s najmanjim očekivanim prinosima.

Neovisno o tipu fonda, važno je naglasiti da su mirovinski fondovi dugoročni ulagači te se očekuje da utjecaj ovakvih tržišnih šokova, koji se događaju s vremena na vrijeme, tijekom vremena investiranja bude neutraliziran kada dođe do oporavka tržišta – ističu u Hanfi.

Drugi je stup, kažu, ustrojen kao tzv. life-cycle struktura koja se sastoji od tri ranije spomenute kategorije fondova. Tako su u fondovima kategorije A, čija se imovina može u značajnijoj mjeri ulagati u rizičnije klase imovine, poput dionica, članovi u pravilu mlađa populacija kojoj je preostalo više od deset godina do umirovljenja. Mlađi članovi imaju veću sposobnost podnošenja rizika i dovoljno godina članstva u mirovinskom fondu je pred njima, tako da mogu lakše podnijeti fluktuacije na dioničkim i sličnim tržištima.

Mirovinski fondovi kategorije B više ulažu u hrvatske državne obveznice, dozvoljeno im je ulagati i u dionice, no u manjoj mjeri u odnosu na fondove kategorije A. Takva ograničenja ulaganja proizlaze iz činjenice da su osobe koje su članovi fondova kategorije B bliže mirovini, odnosno preostalo im je više od pet godina do umirovljenja.

Konačno, fondovi kategorije C imaju najkonzervativniju strategiju ulaganja budući da su dužni najveći dio svoje imovine ulagati u državne obveznice koje nose stabilne i predvidive novčane tokove, a ulaganje u dionice im je zabranjeno. Osobe kojima je do umirovljenja preostalo manje od pet godina moraju biti članovi upravo mirovinskog fonda kategorije C, a kako ih se ne bi izlagalo riziku pada cijene dionica te kako bi se očuvala vrijednost njihovih budućih mirovina.

- Stoga je pad vrijednosti dionica na financijskim tržištima uslijed pojave koronavirusa COVID-19 najviše pogodio fondove kategorija A i B, no imovina fondova kategorije C nije značajnije izgubila na vrijednosti – pojašnjavaju.

U zadnja su dva tjedna, podsjetimo, fondovi kategorije A, izgubili najviše, a među njima najveći pad vrijednosti udjela od početka godine (-11,75 posto) bilježi RBA fond dok AZ fond ima najmanji gubitak (-9,32 posto). Fondovima iz B kategorije vrijednost prosječnog udjela pala je 4,95 posto; najmanje je izgubio AZ fond, minus 3,62 posto, a najviše Erste Plavi, minus 7,58 posto. Najsigurniji fondovi iz kategorije C su u prosjeku pali tek 0,25 posto; najlošije stoji AZ fond s gubitkom od 0,63 posto, dok su RBA i PBZ CO na nuli.

