Fortenova zaključila refinanciranje roll-up kredita

Fortenova grupa je u petak i formalno završila refinanciranje roll-up kredita.

Izdana je obveznica teška 1,157 milijarde eura čime je otplaćen nepovoljni kredit iz 2017.godine koji na naplatu stiže u utorak. Inače kamata na taj stari kredit popela se na 14 posto, dok će Fortenova na obveznicu plaćati kamatu od 7,3 posto plus euribor uz donju granicu od jedan posto. Financiranje na naplatu stiže za četiri godine, a novi kreditori su HPS Investment Partners i ruska VTB banka koja sudjeluje s 475 milijuna eura.

VTB će vjerojatno dio aranžmana prepustiti Knighthead Investmentsu, ali riječ je o svega 50 milijuna eura. Kamatna stopa se može osjetno smanjiti, pa čak i prepoloviti tijekom otplate, ali to će ovisiti o omjeru duga i dobiti iz operativnog poslovanja Fortenove. On je sada oko šest, a treba pasti ispod četiri. No i ovako je novi aranžman za 30 milijuna eura jeftiniji od dosadašnjeg financiranja.

Refinanciranje je bilo najvažniji zadatak postavljen pred tim Fortenove i na njemu su intenzivno radili i vlasnici i članovi odbora direktora uz izvršnu upravu.

- Zaključenjem aranžmana novog financiranja Fortenova grupa je u potpunosti refinancirala SPFA zajam i osigurala srednjoročnu stabilnost, kao i dugoročnu održivost, rast i razvoj. Zahvaljujemo svim dioničarima koji su prepoznali i podržali proces koji je u interesu svih dionika. Fortenova grupa sada ulazi u novu fazu poslovanja u kojoj će nam fokus biti na povećanju profitabilnosti, poboljšanju učinka i stvaranju dodatne vrijednosti za sve dionik , rekao je Fabris Peruško, glavni izvršni direktor Fortenova grupe d.d.