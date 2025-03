Veliki povratak Lancije uz proslavu 40. godišnjice modela Y, peta generacija nudi blagi hibrid i električnu verziju

Talijani su uvijek bili majstori u proizvodnji malih gradskih automobila, a jedan od takvih je Lancia Y, koja slavi 40. godišnjicu.

Upravo je nova, peta generacija modela Y novi početak za slavnu talijansku marku osnovanu daleke 1906. godine. Novi Y predstavljen je prošle godine i na tržište bi trebao stići sredinom 2025., a trenutno je jedini model Lancije. No, Talijani su najavili da će uskoro predstaviti još dva nova modela starih naziva - Delta i Gamma. Dakako, novi Y se temelji na Stellantisovoj tehnologiji i platformu te većinu dijelova dijeli s ostalim modelima iz grupacije poput Fiata 600, Alfa Romeo Juniora, Peugeota 208, Opel Corse, Citroena C3...

No, model Y ima bogato naslijeđe koje datira od 1985. godine kada je Y10, koji se osim pod Lancia amblemom prodavao i kao Autobianchi Y10.

Premijeru je imao na ženevskom salonu automobila prije točno 40 godina, a do danas je osvojio više od tri milijuna vozača s 36 posebnih serija.

Foto: Lancia



Od svog prvog pojavljivanja 1985. godine s Y10, Lancijin mini automobil postavio je ljestvicu u smislu elegancije i inovativnosti, budući da je uvijek nudio veću doziu stila i opreme od konkurencije u najmanjoj klasi automobila.

Njegova nekonvencionalna osobnost i svestranost učinile su ga vozilom koje je sposobno evoluirati s vremenom i osvojiti generacije vozača. Y10 oduševio je sve svojim klinastim oblikom, velikim prozorima i, bez obzira na glavnu boju karoserije, crnim vratima prtljažnika - izgled koji je definirao jedno doba. A znamo da su danas jako popularne dvobojne karoserije.

S vremenom je model evoluirao s Lanciom Y iz 1995., koja je predstavila koncept vrhunskog gradskog automobila i sadržavala inovativni i poznati program personalizacije boja, koji je kupcima omogućio odabir između 100 različitih tonova.

Foto: Lancia



Njezin nasljednik, Lancia Ypsilon iz 2003., podigla je profinjenost na potpuno novu razinu s prostranijim interijerima, materijalima više kvalitete i nizom učinkovitih motora. Isto se dogodilo i 2011. kada je palicu preuzela četvrta generacija koja je nastavila osvajati sofisticiranim stilom i nekonvencionalnom klasom, ali se povećala i postala atraktivnija široj javnosti. Zapravo, po prvi put, Ypsilon je došao u verziji s 5 vrata kako bi ponudio veću udobnost ljubiteljima šarma i Lancia jedinstvenog stila.

Foto: Lancia



Zanimljivo je da je jedna od karakteristika koja izdvaja Ypsilon tijekom godina njegova neraskidiva veza sa svijetom mode. Uključuje 36 posebnih izdanja kroz svoju povijest: od 1986. Y10 Fila do 2022. Ypsilon Alberta Ferretti i suradnje s legendarnim brendovima kao što su Missoni, Momo Design i Elle. Ova ekskluzivna izdanja, neka u ograničenim serijama, pretvorila su modni gradski automobil u trendovski proizvod. Štoviše, od lansiranja prve generacije, Ypsilon je stvorio poseban odnos sa ženama, postavši savršenim automobilom za vožnju po gradu i nadilazeći jednostavan koncept mobilnosti. Naposljetku, uspjeh modela također dolazi zahvaljujući dosljedno originalnoj i privlačnoj komunikacijskoj strategiji: uzmite za primjer kampanju Y10 "pravi automobil za lijepe ljude" ili reklamu Y10 4WD koja prikazuje ženu robota u futurističkom gradu.

Foto: Lancia

Nova Lancia Y je moderni gradski automobil B segmenta s premium elementima. Početkom prodaje će se nuditi u dvije verzije, blago-hibridnoj sa 100 KS i potpuno električnoj sa 156 KS uz domet od 402 km.