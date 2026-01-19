Velika promjena na WhatsAppu. Stara usluga odlazi u povijest, evo čime će je zamijeniti

WhatsApp se priprema za promjenu u načinu pretraživanja i dijeljenja GIF-ova, otkriva portal WaBetaInfo, a prenosi BajtBox. Prema dostupnim informacijama, aplikacija će zamijeniti Tenor platformom Klipy, koja će postati jedan od zadanih GIF servisa u WhatsAppu.

Promjena je uočena u najnovijoj beta verziji aplikacije za iOS (26.2.10.70), dostupnoj putem TestFlighta, što potvrđuje da je funkcija još u razvoju i da će biti uvedena u nekoj od sljedećih nadogradnji.

Razlog promjene leži u činjenici da će Tenor ugasiti svoje API servise 30. lipnja 2026., a platforma je već prestala primati nove registracije developera. Kako bi izbjegao prekid usluge, WhatsApp je odlučio integrirati Klipy, servis koji nudi veliku bazu GIF-ova, memova i stikera te ima službeni API za aplikacije.

Korisnici neće morati poduzimati ništa, prelazak s Tenora na Klipy bit će automatski, a na dijeljenim GIF-ovima bit će vidljiva nova oznaka koja potvrđuje promjenu izvora. Trenutno WhatsApp koristi Giphy i Tenor, ovisno o regiji i postavkama. Nakon gašenja Tenora, korisnici koji su se oslanjali na taj servis bit će preusmjereni na Klipy, dok korisnici Giphyja neće biti pogođeni.

Sličnu promjenu već provode i druge platforme, poput Discorda, koje također napuštaju Tenor. Iako WhatsApp još nije objavio točan datum, očekuje se da će migracija biti dovršena prije 1. srpnja 2026., kako bi se osigurao neometan rad aplikacije.