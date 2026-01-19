Naši Portali
DO SREDINE LJETA

Velika promjena na WhatsAppu. Stara usluga odlazi u povijest, evo čime će je zamijeniti

WhatsApp
Silas Stein/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
19.01.2026.
u 11:34

Sličnu promjenu već provode i druge platforme, poput Discorda. Iako WhatsApp još nije objavio točan datum, očekuje se da će migracija biti dovršena prije 1. srpnja 2026.

WhatsApp se priprema za promjenu u načinu pretraživanja i dijeljenja GIF-ova, otkriva portal WaBetaInfo, a prenosi BajtBox. Prema dostupnim informacijama, aplikacija će zamijeniti Tenor platformom Klipy, koja će postati jedan od zadanih GIF servisa u WhatsAppu.

Promjena je uočena u najnovijoj beta verziji aplikacije za iOS (26.2.10.70), dostupnoj putem TestFlighta, što potvrđuje da je funkcija još u razvoju i da će biti uvedena u nekoj od sljedećih nadogradnji.

Razlog promjene leži u činjenici da će Tenor ugasiti svoje API servise 30. lipnja 2026., a platforma je već prestala primati nove registracije developera. Kako bi izbjegao prekid usluge, WhatsApp je odlučio integrirati Klipy, servis koji nudi veliku bazu GIF-ova, memova i stikera te ima službeni API za aplikacije.

Korisnici neće morati poduzimati ništa, prelazak s Tenora na Klipy bit će automatski, a na dijeljenim GIF-ovima bit će vidljiva nova oznaka koja potvrđuje promjenu izvora. Trenutno WhatsApp koristi Giphy i Tenor, ovisno o regiji i postavkama. Nakon gašenja Tenora, korisnici koji su se oslanjali na taj servis bit će preusmjereni na Klipy, dok korisnici Giphyja neće biti pogođeni.

Sličnu promjenu već provode i druge platforme, poput Discorda, koje također napuštaju Tenor. Iako WhatsApp još nije objavio točan datum, očekuje se da će migracija biti dovršena prije 1. srpnja 2026., kako bi se osigurao neometan rad aplikacije.

Ključne riječi
whatsapp Barkod

Katastrofa na cesti

Evo kako možete prepoznati drogiranog vozača, čak i koju je drogu uzeo

Drogiranog vozača u prometu ćete zapaziti po naglim ubrzavanjima i usporavanjimaa, po krivudanju po kolniku, kasnom reagiranju na semafore. Drogirani vozač (pre)kasno će uočiti pješaka, biciklista... To su opći znakovi. Od supstance do supstance, pak, ima znakova koje vozači pokazuju ovisno o tome što su uzeli. Tako će, primjerice, onaj na heroinu zaspati za volanom, vozač pod utjecajem kokaina divljat će po cesti, onaj pod LSD-jem mislit će da ga progoni divovski semafor...

