Stižu leteći automobili? U Kini će na svakih 30 minuta proizvesti važnu komponentu, država daje ogromnu potporu

Iako je dugo vremena izgledalo da će sektor letećih automobila ostati samo još jedna u nizu tehnologija koje nikada neće zaživjeti, u Kini se stvari ubrzano razvijaju. Tamošnje tvrtke koriste brzo napredovanje u industrijama poput dronova i električnih vozila (EV), dok istovremeno uživaju u podršci države za svoje futurističke izume, piše France24.

„Kina ima potencijal da uspostavi konkurentsku prednost u sektoru letećih automobila“, izjavio je Zhang Yangjun, profesor na Tsinghua sveučilištu, Fakultet za vozila i mobilnost. Dodao je kako će se buduća konkurencija u sve većoj mjeri bazirati na kontroli troškova i učinkovitosti opskrbnih lanaca, a u tim područjima Kina već ima jasne prednosti. U jednoj od svjetlom osvijetljenih tvornica u industrijskoj regiji Guangzhou, logistički roboti prevoze nedovršene dijelove, dok se na traci sastavljaju zrakoplovi s šest propelera koji polijeću vertikalno i stanu u veliki automobil. Ovi "Land Aircraft Carrieri" modularna su leteća vozila koja proizvodi Aridge, tvrtka u sklopu kineskog proizvođača električnih vozila XPeng. Leteći dio smješta se i puni u vozilu na kotačima, koje nazivaju „mothership“.

Uz punu proizvodnju, tvornica Aridgea može proizvesti jedan ovakav uređaj svakih 30 minuta. Proizvodnja je počela u studenom, a tvrtka planira isporuke već sljedeće godine, ističući da ima više od 7.000 unaprijed naručenih primjeraka. No, unatoč ambicijama, do današnjeg dana leteći automobili nisu postali svakodnevica. Tehničke i regulatorne prepreke i dalje ometaju razvoj sektora. „Regulacije, udobnost korisnika i upravljanje zračnim prostorima i opskrbnim lancima još uvijek moraju postupno uhvatiti korak“, izjavio je Michael Du, potpredsjednik Aridgea, tijekom jednog od nedavnih događanja.

Konkurencija je sve veća, a globalni tehnološki divovi sve više ulažu u budućnost zračne mobilnosti. Tako je Elon Musk, CEO Tesle, nedavno najavio da će prototip letećeg automobila biti predstavljen već za nekoliko tjedana, a izjavio je kako bi to mogao biti „najjači James Bond automobil ikad“. Prvi prototip letećeg automobila predstavio je američki pionir aviacije Glenn Curtiss 1917. godine, no uspješni dizajni postali su mogući tek u posljednjim godinama zahvaljujući napretku u električnim motorima i baterijama visokih performansi.

Aridge, EHang, Joby, Archer i Volant već su proveli testne letove s pilotima, a EHang je postao prva tvrtka koja je u cijelosti odobrena za komercijalnu proizvodnju letećih automobila. EHang planira pokrenuti uslugu zračnih taksija po cijeni koja će biti slična onoj za premium taksi uslugu na cesti. Iako sektor letećih automobila još uvijek nije u punoj fazi razvoja, Zhang smatra da industrija zaslužuje dugoročne napore, a kineske vlasti dijele isti stav. Pekinški okvir za narednih pet godina označava „nisku ekonomiju“ – sektor letećih automobila, dronova i zračnih taksija – strateškim poljem koje treba ubrzati njegov razvoj.

Prema izvještaju Boston Consulting Group, kinesko tržište letećih automobila moglo bi doseći vrijednost od 41 milijardu dolara do 2040. godine. Iako sektor u drugim dijelovima svijeta ima problema s nalaženjem održivih poslovnih modela, Kina ima konkurentske prednosti, osobito u opskrbnim lancima električnih vozila, koji bi mogli biti ključni za razvoj letećih automobila.

„U pogledu opskrbnog lanca električnih vozila, Kina je daleko ispred“, rekao je Brandon Wang, investitor iz Pekinga. Leteći automobili mogu koristiti dijelove EV-a kad budu odobreni za uporabu u zrakoplovstvu, što bi kineskim tvrtkama moglo pomoći u povećanju proizvodnje. Kina također uživa u tzv. „dividendi inženjera“, koji omogućuje tvrtkama da brzo riješe tehničke izazove u proizvodnom procesu.