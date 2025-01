Stiže nam novi popis proizvoda s ograničenim cijenama: Poznato koji su uklonjeni s liste

Kontrola brzine

U vožnji računate na toleranciju zbog moguće greške radara? Do ove se brzine možete pouzdati u to, preko toga ipak ne!

Sigurnosna razlika za brzine do 50 km/h iznosi 3 km/h, za brzine veće od 50 km/h do 100 km/h iznosi 10 km/h, a za brzine veće od 100 km/h je 10%. To ostavlja nešto prostora vozačima koji voze na gornjoj granici, no moramo napomenuti da ograničenja brzine treba poštivati ne toliko zbog kazne, koliko zbog sigurnosti svih sudionika u prometu