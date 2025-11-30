Spor internet vas izluđuje? Ovaj jednostavan test otkrit će trebate li odmah kupiti novi router

Prije nego što bijesno nazovete svog pružatelja internetskih usluga i provedete sate čekajući agenta korisničke službe, postoji jednostavan dijagnostički postupak kojim možete sami utvrditi leži li problem u dolaznoj vezi ili u vašem zastarjelom hardveru. Ključni test sastoji se od usporedbe performansi: prvo povežite prijenosno računalo izravno na modem ili router pomoću Ethernet kabela i pokrenite test brzine na servisu kao što je Speedtest by Ookla. Zabilježite te rezultate, a zatim ponovite isti test putem bežične mreže stojeći neposredno uz router. Ako su brzine putem kabela drastično veće od onih bežičnih, ili ako je bežična veza nestabilna čak i na maloj udaljenosti, to je prvi i najjasniji signal da vaš router više ne može pratiti zahtjeve vaše mreže i da je vjerojatno postao usko grlo sustava.

Osim same brzine prijenosa podataka, stabilnost veze često je važniji faktor za kvalitetno korisničko iskustvo, posebno ako se u kućanstvu nalaze gameri ili osobe koje rade od kuće. Ovdje u igru ulazi testiranje latencije, odnosno "pinga", što je mjera vremena potrebnog da podatak otputuje do poslužitelja i vrati se natrag. Dok se povremeni skokovi u latenciji mogu tolerirati, konstantno visoke vrijednosti ili gubitak paketa ukazuju na ozbiljan problem. Napredniji korisnici mogu iskoristiti naredbeni redak na svom računalu za pokretanje kontinuiranog testa stabilnosti upisivanjem naredbe "ping -t" prema pouzdanom poslužitelju poput Googleovog DNS-a.

Ako tijekom ovog procesa primijetite poruke "Request timed out" ili velike varijacije u vremenu odziva koje skaču s 20 ms na 200 ms i više, to je jasan pokazatelj da procesor vašeg routera ne uspijeva učinkovito obrađivati promet. Takva nestabilnost često je posljedica pregrijavanja komponenti ili jednostavnog starenja hardvera koji se s vremenom degradira, a stručnjaci s portala CNET ističu kako čak i vrhunska oprema ima svoj vijek trajanja te da bi se routeri trebali mijenjati svakih tri do pet godina, ili čak češće u kućanstvima s velikim brojem pametnih uređaja.

Fizičko stanje uređaja i njegova sposobnost hlađenja također su presudni faktori koji se često zanemaruju prilikom dijagnostike mrežnih problema. Ako primijetite da je vaš router vruć na dodir, da proizvodi neobične zvukove ili da se indikatorska svjetla ne ponašaju uobičajeno, to su simptomi fizičkog kvara koji se ne može riješiti softverskim ažuriranjem. Nadalje, ako se nađete u situaciji da morate ponovno pokretati router svakih nekoliko dana ili tjedana kako bi internet uopće radio, to je znak da uređaj radi na granici svojih mogućnosti. Moderni domovi danas su prepuni pametnih uređaja, od termostata do pametnih žarulja, a stariji routeri jednostavno nisu dizajnirani za upravljanje tolikim brojem istovremenih konekcija.

Ako vaš router podržava samo starije standarde poput Wi-Fi 4 (802.11n), on fizički ne može isporučiti brzine koje moderni pametni telefoni, tableti i prijenosna računala mogu primiti. To znači da plaćate brzi optički internet, a koristite tek djelić te brzine zbog ograničenja starog routera. Noviji standardi poput Wi-Fi 6 i najnovijeg Wi-Fi 7 ne donose samo veće brzine, već i ključna poboljšanja u upravljanju s više uređaja istovremeno te bolju sigurnost putem WPA3 enkripcije. Ako ste nedavno kupili novi pametni telefon ili laptop, a i dalje koristite router star pet godina, stvorili ste tehnološki nesrazmjer koji se može riješiti jedino nabavkom novog uređaja. Također, nedostatak podrške za frekvencijski pojas od 5 GHz ili noviji od 6 GHz znači da ste osuđeni na zagušeni pojas od 2.4 GHz, gdje se vaša mreža mora boriti za prostor s mikrovalnim pećnicama, Bluetooth uređajima i mrežama vaših susjeda, što neminovno dovodi do smetnji i pada performansi.

Kada testovi potvrde da je vrijeme za umirovljenje starog uređaja, odabir novog routera ne bi trebao biti impulzivna kupnja, već promišljena odluka temeljena na specifičnostima vašeg kućanstva i internetskog paketa. Prvo pravilo glasi da opremu treba uskladiti s brzinom koju plaćate; besmisleno je ulagati stotine eura u router koji podržava brzine od 10 Gbps ako vaša veza nudi tek 100 Mbps, no isto tako ne želite da jeftin router guši gigabitnu optičku vezu. Za veće stanove ili kuće na više katova, tradicionalni "single-point" routeri često nisu dovoljni zbog fizičkih prepreka poput zidova koji blokiraju signal. U takvim situacijama, Mesh Wi-Fi sustavi predstavljaju revoluciju u pokrivenosti jer koriste više manjih jedinica raspoređenih po prostoru koje međusobno komuniciraju i stvaraju jedinstvenu, snažnu mrežu bez mrtvih zona. Za manje stanove, kvalitetan dual-band ili tri-band router koji radi na standardu Wi-Fi 6 bit će sasvim dovoljan da osigura stabilnu vezu za sve ukućane.

Osim same brzine i dometa, moderni routeri dolaze s nizom softverskih značajki koje mogu drastično poboljšati kvalitetu vašeg digitalnog života i sigurnost podataka. Napredne značajke poput "Quality of Service" (QoS) omogućuju vam da prioritet date određenim uređajima ili aktivnostima, osiguravajući da preuzimanje velike datoteke na računalu u dječjoj sobi ne uzrokuje zastajkivanje vašeg važnog video sastanka. Sigurnosni aspekt također je nezanemariv; novi uređaji podržavaju najnoviji WPA3 sigurnosni protokol koji znatno otežava hakerima proboj u vašu mrežu. Također, mogućnost kreiranja zasebne mreže za goste (Guest Network) izvrsna je praksa koja sprječava posjetitelje ili njihove potencijalno zaražene uređaje da pristupe vašim privatnim podacima i dijeljenim datotekama na glavnoj mreži.