Riješite se bijelih mrlja ispod pazuha: Ovi genijalni trikovi spašavaju odjeću i kožu

Bijele mrlje na tamnoj odjeći najčešće su posljedica kemijske reakcije aluminijevih soli iz antiperspiranata sa znojem i tkaninom. Ključ uspjeha je brzo djelovanje, jer se stare mrlje teže uklanjaju. Apsolutno najvažnije pravilo je izbjegavati visoku temperaturu – nikada ne stavljajte zamrljanu odjeću u sušilicu niti glačajte to područje. Toplina će trajno fiksirati mrlju u vlakna, čineći je gotovo nemogućom za uklanjanje. Za ispiranje uvijek koristite hladnu vodu.

Jedno od najmoćnijih oružja u ovoj borbi krije se u vašoj kuhinji – soda bikarbona. Pomiješajte je s vodom (omjer 3:1) da dobijete gustu pastu, nanesite je na mrlju, nježno utrljajte mekom četkicom i ostavite da djeluje do sat vremena prije pranja. Slično djeluje i alkoholni ocat, čija kiselina razgrađuje mineralne naslage. Natopite mrlju octom na dvadesetak minuta ili, za teže slučajeve, potopite odjeću preko noći u mješavini vode i octa.

Za posvjetljivanje i uklanjanje žutih tragova, osobito na svijetloj odjeći, iskoristite snagu limunovog soka. Iscijedite ga izravno na mrlju i ostavite da djeluje, po mogućnosti na suncu, oko pola sata prije ispiranja. Manje poznat, ali učinkovit trik uključuje i aspirin. Zgnječite nekoliko tableta u prah, napravite pastu s vodom i nanesite je na nekoliko sati. Ipak, ovu metodu izbjegavajte na tamnoj odjeći zbog rizika od izbjeljivanja.

Učinkovitom se pokazala i otopina vodikovog peroksida i sode bikarbone, nanesena na mrlju nekoliko minuta prije pranja. Također, namakanje odjeće u slanoj vodi može pomoći u razgradnji mrlja od znoja. Ako ste u žurbi i primijetite svježu mrlju od dezodoransa, postoji brzo rješenje: nježno istrljajte mrlju čistom najlonskom čarapom ili suhom pamučnom krpom kružnim pokretima i tragovi će nestati.

No, ako bijele mrlje primijetite na samoj koži ispod pazuha, situacija zahtijeva drugačiji pristup. Ovdje se ne radi o estetskom problemu na tkanini, već o mogućem medicinskom stanju koje traži stručnu dijagnozu. Samostalno liječenje ili ignoriranje promjena može pogoršati stanje, stoga je ključno bez odgađanja potražiti savjet dermatologa koji će utvrditi točan uzrok i preporučiti odgovarajuću terapiju.

Uzroci mogu biti raznoliki. Često se radi o gljivičnoj infekciji Pityriasis versicolor, koja stvara svijetle mrlje vidljivije nakon sunčanja. Drugi mogući uzrok je vitiligo, kronično stanje koje uzrokuje gubitak pigmenta. Bijele mrlje mogu biti i posljedica postupalne hipopigmentacije nakon upale kože, bezopasne sitne kvržice zvane milije, nedostatak određenih vitamina ili čak posljedica IPL tretmana.