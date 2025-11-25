Poražavajući podaci: Najgori smo u EU po proizvodnji mlijeka, a 'šišaju' nas čak i u Srbiji

Proizvodnja kravljeg mlijeka u Hrvatskoj i dalje opada. Prema podacima Eurostata, prošle godine proizvedeno je oko 477.000 tona mlijeka, što je nešto manje nego godinu prije. Ovaj trend smanjenja proizvodnje traje već desetljećima, a samodostatnost Hrvatske u mlijeku pala je na svega 40 posto, što je najniži udio u Europskoj uniji, dok prosječna samodostatnost EU iznosi 115 posto, piše Danica.

Za usporedbu, zemlje poput Slovenije i Srbije znatno nadmašuju Hrvatsku u proizvodnji. Slovenija je lani proizvela 611.000 tona mlijeka, a Srbija čak 1,38 milijuna tona. Zanimljivo je da čak i maleni Luksemburg, sa samo 677.000 stanovnika, proizvodi više mlijeka od Hrvatske – 486.000 tona.

Europska unija, koja je globalni lider u proizvodnji mlijeka, proizvela je prošle godine čak 160 milijuna tona mlijeka. Najveći proizvođač u EU je Njemačka, koja je prošle godine imala gotovo 34 milijuna tona, što čini petinu ukupne proizvodnje u EU.

Nakon pristupanja EU 2013. godine, proizvodnja mlijeka u Hrvatskoj značajno je pala, a broj muznih krava smanjen je za više od 50 posto. Kao rezultat toga, Hrvatska je postala veliki uvoznik mlijeka i mliječnih proizvoda. U prvih osam mjeseci ove godine uvezli smo 165.000 tona mlijeka, što znači oko 700.000 litara dnevno. Najviše smo uvozili iz Mađarske, a slijede Slovenija i Poljska.