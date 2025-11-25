Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
OVISNI O UVOZU

Poražavajući podaci: Najgori smo u EU po proizvodnji mlijeka, a 'šišaju' nas čak i u Srbiji

Mlijeko hrvatskih farmi
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
25.11.2025.
u 09:00

Europska unija, koja je globalni lider u proizvodnji mlijeka, proizvela je prošle godine čak 160 milijuna tona mlijeka. Najveći proizvođač u EU je Njemačka.

Proizvodnja kravljeg mlijeka u Hrvatskoj i dalje opada. Prema podacima Eurostata, prošle godine proizvedeno je oko 477.000 tona mlijeka, što je nešto manje nego godinu prije. Ovaj trend smanjenja proizvodnje traje već desetljećima, a samodostatnost Hrvatske u mlijeku pala je na svega 40 posto, što je najniži udio u Europskoj uniji, dok prosječna samodostatnost EU iznosi 115 posto, piše Danica.

Za usporedbu, zemlje poput Slovenije i Srbije znatno nadmašuju Hrvatsku u proizvodnji. Slovenija je lani proizvela 611.000 tona mlijeka, a Srbija čak 1,38 milijuna tona. Zanimljivo je da čak i maleni Luksemburg, sa samo 677.000 stanovnika, proizvodi više mlijeka od Hrvatske – 486.000 tona.

Europska unija, koja je globalni lider u proizvodnji mlijeka, proizvela je prošle godine čak 160 milijuna tona mlijeka. Najveći proizvođač u EU je Njemačka, koja je prošle godine imala gotovo 34 milijuna tona, što čini petinu ukupne proizvodnje u EU.

Nakon pristupanja EU 2013. godine, proizvodnja mlijeka u Hrvatskoj značajno je pala, a broj muznih krava smanjen je za više od 50 posto. Kao rezultat toga, Hrvatska je postala veliki uvoznik mlijeka i mliječnih proizvoda. U prvih osam mjeseci ove godine uvezli smo 165.000 tona mlijeka, što znači oko 700.000 litara dnevno. Najviše smo uvozili iz Mađarske, a slijede Slovenija i Poljska.

Srušili joj snjegovića, a ona otišla po pištolj i zapucala? Policija u kući pronašla još oružja
Ključne riječi
Barkod uvoz izvoz mlijeko

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja