Luksuzno opremljen i atraktivan kineski urbani SUV prijeti skupjim europljanima, japancima i korejcima

Kineski div Geely, vlasnik Volva, ali i Smarta, Polestara i Lotusa, sve je prisutniji na europskom tržištu. Nakon kompaktnog SUV modela Atlas, u Hrvatsku je stigao i novi model Coolray. Radi se također o kompaktnom SUV modelu, koji se s duljinom od 438 cm smješta između B i C SUV segmenta. Primjerice, Atlas je dugačak 455 cm i dolazi uz 4x4 pogon, dok je kod Coolraya dostupan samo prednji pogon. Kao najveći suparnici se prema dimenzijama nameću automobili poput Peugeota 2008, Hyundai Kone, VW T-Roca, Škode Karoq, Seat Atece...

Geely Coolray je pojava na cesti, pogotovo stoga što dolazi samo uz full opremu koja donosi zaista luksuzan dojam, pa i pregršt vizualnih dodataka na karoseriji. Dinamičan i sportski izgled naglašen je među ostalim 18" sportskim crnim naplatcima, velikim sportskim stražnjim spojlerom, istaknutom prednjom maskom, uz četiri nastavka ispušnih cijevi, karbonskim detaljima na branicima, pragovima i retrovizorima, crvenim letvicama ispod branika i maske te crvenim kočionim kliještima, a tu je i panoramski krov koji se otvara i full LED prednjim svjetlima. Izgleda zaista kao pravi atraktivni sportski automobil, ali zapravo se radi o početnom modelu Coolraya na našem tržištu. Doduše, dolazi samo uz takvu vrlo bogatu opremu Flagship, a jedina doplata jest za Flagship+ opremu koja među ostalim donosi još atraktivnije 18" naplatke i posebnu četveroslojnu Lavander boju, koja je zaista posebna i mijenja boju automobila iz različitih kuteva gledanja poput kameleona. Flagship model koji smo testirali stoji 26.270 eura (uz 720 eura doplate za Antracit sivu boju), a Flagship+ 27.770 eura.

Foto: Igor Kralj/Pixsell



I u unutrašnjosti se također osjeti luksuz. Da, zbilja luksuz, jer Coolray nudi sjajnu završnu obradu, kvalitetne materijale i tehnološki napredne sustave. Ispred vozača je mesnati multifunkcionalni upravljač presvučen perforiranom kožom uz antibakterijsku tehnologiju, a koža se nalazi i na oblozima vratiju i sjedalima. Uz to, na vratima i armaturnoj ploči su i aluminijski dodaci te fina plastika. Instrumentna ploča je digitalna u obliku položenog LCD ekrana od 10,25 inča, dok je središnji dodirni zaslon dijagonale 12,3 inča velike rezolucije. Za najbitnije funkcije postoje fizičke tipke, što svakako pozdravljamo. Vozačka pozicija je ugodna i udobna, a grijanje sjedala je na prednjim, ali i na stražnjim sjedalima. Prednja sjedala su lijepo profilirana, a vozačko i električno podešavajuće. Sjedi se povišeno i preglednost je vrlo dobra, a za precizne manevre parkiranja tu je vrlo jasna reprodukcija kamere od 540 stupnjeva, koja osim prostora oko vozila projicira i sliku ispod vozila.

Coolray je temeljen na novoj generaciji Geelyjeve modularne platforme B-segmenta (BMA), a uz dužinu od 438 cm, širinu od 181 cm i visinu od 161,5 cm te međuosovinski razmak od 260 cm nudi vrlo prostranu unutrašnjost u svom segmentu, prikladnu i za obiteljsko korištenje. Prtljažnik prima 330 litara.

Foto: Igor Kralj/Pixsell



Za pogon je zadužen jedini motor u ponudi, 1,5-litreni turbobenzinski 4-cilindrični motor sa 172 KS i 290 Nm uparen sa 7 DCT mjenjačem koji snagu prenosi na prednje kotače. Potentan turbobenzinac Coolrayu osigurava odlične performanse, do stotke dolazi za 7,6 s i maksimalno do 200 km/h. Ni opterećen s četiri odrasle osobe ne gubi dah, a prosječna potrošnja nam se kretala od 6,5 (otvorena cesta) do 8 l/100 km (autocesta na 140 km/h). Coolray nudi i četiri načina vožnje, pa osim tradicionalnih Eco, Comfort i Sport vozač može odabrati i Smart način, koji prepoznaje vozačke navike i uvjete na cesti te prilagođava pogonski sklop.

Ovjes je nešto tvrđe postavljen što pridonosi dinamičnosti vožnje, no to na poprečnim neravninama osjete putnici na stražnjoj klupi, koji osjete i nešto izraženiju buku pri većim brzinama na autocesti.



Novi Coolray donosi niz korisnih i praktičnih značajki koje vozaču i putnicima osiguravaju jednostavno i ugodno iskustvo vožnje, primjerice, brzo bežično punjenje mobilnog telefona snage 15W, automatsku klimatizaciju i električno otvaranje poklopca prtljažnog prostora. Novi Coolray ​opremljen je naprednim sustavima pomoći vozaču, koji uključuje adaptivni tempomat), sustave automatskog kočenja u nuždi, upozorenja o napuštanju voznog traka, upozorenja za vozila u mrtvom kutu, prepoznavanje prometnih znakova), upozorenja na ograničenje brzine... Coolray je opremljen i sustavom automatskog parkiranja što uključuje ukupno 12 radara sprijeda i straga vozila koji pružaju funkciju pomoći pri parkiranju sa svih strana. Vozač može jednostavno pritisnuti tipku kako bi parkirao automobil s tri opcije parkiranja. Opremljen je i HD panoramskim slikovnim sustavom od 540°, pružajući vozačima potpune informacije o okolini oko i ispod vozila.