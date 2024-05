Novi Bentley Continental GT hibrid sa 782 KS uz domet na struju od 80 km

Nova, četvrta generacija Continentala GT bit će predstavljena u lipnju, kao prvi automobil izgrađen na Bentleyevoj novoj platformi Ultra Performance Hybrid. Plug-in hibridni Continental GT će iz V8 motora i elektromotora isporučivati 782 KS i 1000 Nm okretnog momenta. Domet na struju je 80 km, a emisija CO2 ispod 50 g/km. Bit će to najsnažniji, najdinamičniji i najodrživiji Bentley cestovni automobil u 105-godišnjoj povijesti tvrtke, a zadržat će ručno izrađeni luksuz i iznimne materijale.

Najnovija generacija Continentala GT nudi i aktivni pogon na sve kotače s vektoriranjem okretnog momenta, upravljanje na sva četiri kotača, elektronički diferencijal s ograničenim proklizavanjem, 48 V električnu aktivnu kontrolu protiv prevrtanja i nove, napredne amortizere s dva ventila.

Od 1998. je Bentley u vlasništvu VW grupe. Continental GT je predstavljen 2002. i zapravo je s njime započelo ponovno rođenje Bentleya. I uspio je, jer Bentleyeva prodaja se udeseterostručila brzo nakon njegova predstavljanja. I inspiracija za dizajn i performanse Continental GT-a potječu od R Type Continentala iz 1952. - najbržeg automobila s četiri sjedala na svijetu u to vrijeme, koji je definirao koncept luksuznog Grand Tourera. Bila je to krstarica za duge vožnje za prelazak kontinenta – otuda i naziv.

Tijekom posljednjih 20 godina, Continental GT-ovi su rušili brzinske rekorde i osvajali prvenstva i utrke izdržljivosti diljem svijeta. Globalno, Continental GT je Bentleyjev drugi najpopularniji model, iza Bentayge, a svaki treći prodani Bentley je upravo Continental GT. Početkom sljedeće godine, 100.000-ti primjerak ovog sada već kultnog Grand Tourera bit će ručno izrađen u Bentley's Dream Factory u Creweu u Engleskoj.