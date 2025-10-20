Greška vas može koštati zdravlja i novca: Samo je jednu vrstu hrane sigurno konzumirati i nakon isteka roka

Zbunjenost oko rokova trajanja na prehrambenim proizvodima velik je problem koji dovodi do dviju krajnosti: nepotrebnog bacanja savršeno sigurne hrane i, što je još opasnije, konzumacije namirnica koje mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme. Procjenjuje se da je čak 10 % ukupnog otpada od hrane u Europskoj uniji izravno povezano s pogrešnim tumačenjem oznaka trajnosti. Osnovna podjela svodi se na dvije ključne oznake koje potrošači moraju naučiti razlikovati – "upotrijebiti do" odnosi se na sigurnost, dok se "najbolje upotrijebiti do" tiče kvalitete. Poznavanje ove razlike nije samo stvar uštede novca, već i temelj odgovornog odnosa prema vlastitom zdravlju.

Podsjetimo, nedavni slučaj iz Splita podigao je veliku prašinu. Kako javlja platforma Halo, Inspektore, kupci su u Plodinama naišli su na gumene bombone Haribo Star Mix od 100 grama kojima je rok trajanja istekao prije točno godinu dana. Ovaj šokantan slučaj potvrdila je Splićanka, koja je, kako tvrdi, otvorila pakiranje bombona i osjetila grozan miris, gotovo smrad. "Kada smo ih otvorili, odmah smo provjerili datum isteka roka trajanja i ostali šokirani: rok je bio do 10/2024., ali proizvod je bio prošao prije godinu dana! Bez imalo savjesti prema djeci, stavili su bombone s isteklim rokom na police", napisala je ogorčena Splićanka.

U čemu je zapravo razlika kada je riječ o oznakama roka trajanja? Oznaka "upotrijebiti do" najvažniji je datum na koji morate obratiti pozornost i tiče se isključivo sigurnosti hrane. Nakon isteka tog datuma, namirnica se smatra opasnom za konzumaciju, čak i ako izgleda i miriše potpuno normalno. Razlog tome je što se štetne bakterije koje uzrokuju trovanje hranom ne mogu vidjeti, namirisati niti okusiti. Ova se oznaka koristi za mikrobiološki lako kvarljivu hranu poput svježeg mesa, piletine, ribe, mliječnih proizvoda i gotovih salata. Prodaja hrane nakon isteka datuma "upotrijebiti do" zakonom je zabranjena upravo zbog visokog zdravstvenog rizika. Takozvani "test njušenjem" u ovom je slučaju potpuno nepouzdan i opasan.

Kako biste ispravno postupali s hranom koja nosi oznaku "upotrijebiti do", nužno je strogo se pridržavati uputa za skladištenje navedenih na pakiranju, što najčešće podrazumijeva čuvanje u hladnjaku na temperaturi do 5 °C. Hranu možete sigurno jesti do ponoći navedenog datuma. Ako je ne planirate iskoristiti na vrijeme, postoje dva sigurna načina za produljenje roka: kuhanje ili zamrzavanje. Hranu možete skuhati do isteka roka, a zatim je, nakon hlađenja, pohraniti u hladnjak i pojesti unutar 48 sati. Druga je opcija zamrzavanje prije isteka roka, čime se proces kvarenja zaustavlja. Pritom je ključno na ambalažu jasno napisati naziv namirnice i datum zamrzavanja kako biste izbjegli stvaranje neidentificiranih zamrznutih objekata u svom zamrzivaču.

S druge strane, oznaka "najbolje upotrijebiti do" odnosi se isključivo na kvalitetu, a ne na sigurnost hrane. Nakon navedenog datuma, namirnica je i dalje sigurna za jelo, ali njezina kvaliteta može početi opadati – okus može postati manje intenzivan, tekstura se može promijeniti ili proizvod može izgubiti na svježini. Ova se oznaka nalazi na dugotrajnijim proizvodima koji se ne kvare lako, kao što su tjestenina, riža, konzerve, zamrznuta hrana, keksi, čips ili čokolada. Za razliku od prethodne oznake, ovdje se možete osloniti na vlastita osjetila. Ako proizvod s isteklom oznakom "najbolje upotrijebiti do" izgleda, miriše i ima dobar okus, a ambalaža mu je neoštećena, siguran je za konzumaciju.

Odabir između oznake "upotrijebiti do" i "najbolje upotrijebiti do" nije proizvoljan; proizvođači su zakonski odgovorni za ispravno označavanje svojih proizvoda na temelju znanstvene procjene rizika. Odluka ovisi o sastojcima, načinu obrade i mikrobiološkoj osjetljivosti hrane. Proizvođači moraju uravnotežiti zahtjeve potrošača za "čistim etiketama" s manje konzervansa, soli i šećera, s potrebom za produljenjem roka trajanja kako bi se smanjilo bacanje hrane. Iako smanjenje konzervansa može skratiti vijek trajanja proizvoda, Europska agencija za sigurnost hrane i nacionalna tijela inzistiraju da sigurnost potrošača uvijek mora biti apsolutni prioritet.

Osim pravilnog čitanja oznaka, nekoliko jednostavnih navika može značajno smanjiti bacanje hrane i osigurati njezinu ispravnost. Planirajte obroke unaprijed i uvijek provjerite što već imate u hladnjaku i smočnici prije odlaska u kupovinu. U trgovini provjerite je li ambalaža proizvoda neoštećena – izbjegavajte napuhnute konzerve, probušena pakiranja ili oštećene tetrapake. Ohlađene i zamrznute namirnice uzmite na samom kraju kupovine i što prije ih pohranite na odgovarajuću temperaturu kod kuće. Održavanje temperature hladnjaka ispod 5 °C ključno je za očuvanje svježine i sigurnosti kvarljivih namirnica. Zapamtite, zamrzavanje djeluje kao "gumb za pauzu" – zaustavlja rast bakterija i sigurno produljuje vijek trajanja hrane.

Zakonodavstvo predviđa i kategorije hrane koje ne moraju nositi oznaku minimalnog roka trajanja. U tu skupinu spadaju svježe voće i povrće koje nije oguljeno ili narezano, ocat, kuhinjska sol, šećer u čvrstom obliku te pića koja sadrže 10 % ili više alkohola. Razlog za izuzeće leži u njihovim prirodnim svojstvima – niska pH vrijednost (ocat) ili niska aktivnost vode (sol, šećer) sprječavaju rast mikroorganizama, dok je kod svježeg voća i povrća kvarenje lako vidljivo. Također, pekarski proizvodi koji se po svojoj prirodi konzumiraju unutar 24 sata od proizvodnje ne moraju nositi oznaku roka, što potvrđuje i praksa Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.