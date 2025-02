Ovo je 5 vrsta hrane koju nikada ne biste smjeli kuhati u sve popularnijoj zračnoj fritezi

Zračna friteza brzo je postala neizostavan kuhinjski uređaj. Često se promovira kao zdraviji način pripreme obroka, a ovaj aparat nalik na mini pećnicu kruži vrućim zrakom kako bi hranu skuhao brzo i ravnomjerno, uz korištenje manje ulja. Osim toga, općenito je energetski učinkovitija od klasične pećnice. Možete je koristiti za pripremu gotovo svega, od savršeno hrskavih krumpirića do pečene piletine. No, jeste li znali da postoje namirnice koje biste trebali izbjegavati pripremati u njoj? Poppy O’Toole, samoprozvana 'kraljica krumpira' otkriva za Daily Mail koje su to:

1. Hrana s previše umaka

Fritezi na vrući zrak jednostavno ne odgovaraju jela s puno umaka ili tekućine, čak ni ako koristite posudu koja može u pećnicu. Pokušaj kuhanja bolonjez umaka ili juhe u njoj mogao bi, upozorava Poppy, oštetiti kuhinjski uređaj jer će tekućina stvarati paru i kondenzaciju. Ipak, može se koristiti zračnu fritezu za 'mesne okruglice' kako bi dobile malo karamelizacije i boje. - To je u redu jer ih stavim u malu tapas posudu i koristim samo jedan centimetar umaka, a ne čistu tekućinu.

2. Sirova riža i tjestenina

Ovo se podrazumijeva, ali hrana poput riže i tjestenine će popucati i izgorjeti ako se kuha suha. Obje namirnice trebaju upiti vodu (ili drugu vrstu tekućine) kako bi se pravilno skuhale. Poppy ponovno naglašava da to ne biste trebali pokušavati u zračnoj fritezi. Međutim, zračna friteza može poslužiti za podgrijavanje lazanja od prethodne večeri.



3. Hrana na ražnjićima

Poppy ne kaže da biste trebali izbjegavati pečenje ražnjića u zračnoj fritezi, već savjetuje da budete oprezni. - Kad vadite nešto iz pećnice, koristite rukavicu za pećnicu. Ali kad vadite nešto iz zračne friteze, samo primite ručku - objašnjava. - Ponekad zaboravimo da je unutra sve jako vruće, pa se pobrinite da koristite odgovarajuću opremu.

4. Hrana prelivena prevelikom količinom ulja

Zračna friteza nije zamjena za fritezu s dubokim uljem. - Previše je snažna za toliku količinu masnoće - kaže Poppy pa dodaje: - ulje će samo završiti na dnu ladice, gdje će se početi dimiti i gorjeti. Umjesto toga, predlaže korištenje ulja u spreju kako biste hranu lagano i ravnomjerno premazali.

