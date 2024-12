Nova najmanja Alfa Romeo Junior i u hibridnoj verziji

Novi najmanji model Alfa Romea nesuđenog imena Milano, koji su Talijani morali zbog zakonskih propisa prema kojima se proizvode ne smije nazivati prema gradovima preimenovati u Junior, stigao je i u hibridnom izdanju – Junior Ibrida. Prvotno je Junior, podsjetimo, predstavljen u električnoj verziji, dapače, dvije električne verzije, Elettrica sa 154 KS i baterijom od 54 kWh i Veloce s čak 280 KS.

Novost je Junior Ibrida, koji će očekivano biti najtraženiji u gami zbog pristupačnije cijene, kao i praktičnijeg korištenja u svakodnevnoj upotrebi.

Riječ je o blagom hibridnom sustavu koji se ugrađuje u mnoge modele Stellantis grupacije kojoj Alfa Romeo pripada. Pogon Junior Ibrida oslanja se na 48-V Hybrid VGT (turbo s promjenjivom geometrijom) arhitekturu od 136 KS i 230 Nm okretnog momenta dostupan već od 1500 o/min. Motor s unutarnjim izgaranjem temelji se na 1,2-litrenom 3-cilindričnom motoru s Millerovim ciklusom s turbo promjenjivom geometrijom i distribucijskim lancem za maksimalnu pouzdanost.

Električna komponenta sastoji se od 48-voltne litij-ionske baterije i elektromotora od 21 kW ugrađenog u inovativni 6-stupanjski mjenjač s dvostrukom spojkom, koji radi zajedno s inverterom i upravljačkom jedinicom prijenosa kako bi se osigurala maksimalna učinkovitost. Blagi hibridni sustav posebno je štedljiv u gradskim uvjetima vožnje gdje Junior Ibrida nudi iznimno glatku vožnju u električnom načinu rada više od 50% vremena.

No, električna vožnja nije ograničena tijekom manevara parkiranja ili pri malim brzinama u gradskim uvjetima, već i izvan grada s ograničenim opterećenjem do 150 km/h. I performanse su vrlo dobre, do stotke stiže za 8,9 s, a maksimalna brzina jest 206 km/h. Pogon je na prednje kotače, no već iduće godine očekuje se i Q4 verzija s pogonom na sva četiri kotača.

Alfa Romeo Junior razvijen je na Stellantisovoj platformi e-CMP2 koja je specifična po tome što se na njoj postavljaju i električne verzije kao i verzije s termičkim motorima, a dijeli je s mnogim modelima poput Fiata 600, DS 3, Jeep Avengera, Opel Mokke, Citroëna C3 i Peugeota 2008.



Novi Alfin urbani SUV dugačak je 417 centimetara i ima međuosovinski razmak od 456 cm. Širok je 178 cm (bez vanjskih retrovizora), a visok 1,54 cm, što ga čini nižim od ostalih B-SUV vozila, pa izgleda sportskije, alfistički. Krasi ga profinjeni talijanski dizajn koji kombinira privlačan stil s najnaprednijom tehnologijom u pogledu udobnosti, povezivosti i dinamike vožnje. Talijani se posebno hvale najvećim prtljažnikom među premium konkurentima od 415 litara. I unutrašnjost odiše talijanskim stilom, uz kvalitetne materijale i posvećenost detaljima, standardni 10,25-inčni zaslon smješten je u sredini armaturne ploče. Cijena još nije poznata.