Luksuzni kineski Zeekr stigao u Hrvatsku s tri modela, cijene od 38.990 eura

Još jedan kineski proizvođač automobila stigao je u Hrvatsku – Zeekr. No, Zeekr je dio Geely grupacije koja je vlasnik Volva, pa i Zeekr, baš kao i bratski Lynk&Co, uz tri kineska razvojna centra ima i europski – u švedskom Göteborgu. To je svakako pravi benefit za europske kupce, jer je Zeekr globalna marka, no uz pravi europski štih. Zeekr nudi samo potpuno električna vozila, a pozicionirao se na sam vrh kao proizvođač luksuznih vozila. I to se zaista osjeti u tri modela koja su stigla na naše tržište i koja smo imali priliku isprobati na kratkim vožnjama u Sloveniji.

Radi se o potpuno novom brandu, koji je vozila počeo isporučivati 2021. godine, no, dakako, u razvoju se koristilo znanje cijele velike Geely grupacije u koju spada i švedski Volvo. U Europi su prisutni u desetak država među kojima je sada i Hrvatska, dok iduće godine planiraju dolazak na najveća EU tržišta.

U ponudi će biti gradski SUV i najpovoljniji model X s početnom cijenom od 38.990 eura, srednje veliki SUV X7 s početnom cijenom od 53.990 eura te najprestižniji i najveći 'shooting brake' model 001 koji stoji od 58.490 eura.



Zeekr X, kompaktni SUV, ističe se upečatljivim potpisom paralelnih prednjih svjetala, naprednom digitalnom nadzornom pločom (uključujući head-up zaslon i veliki središnji zaslon osjetljiv na dodir) i opcijskom konfiguracijom s dva elektromotora koja omogućuje ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 3,8 sekundi. Njegov WLTP domet varira između 330 i 446 km, što ga čini idealnim i za vožnju u gradu, ali i van grada. Uz dimenzije - duljina 4432 mm, širina bez retrovizora 1836 mm, visina 1566 mm te međuosovinski razmak od 2750 mm – dovoljno je kompaktan za ležernu gradsku vožnju i parkiranje, a opet pruža sasvim pristojnu prostranost u kabini uz kapacitet prtljažnika od 362 litre.

Foto: Mladen Milčić



Dvije su verzije sa stražnjim pogonom, početna i Long Range s baterijom kapaciteta 69 kWh s kojom je domet 446 km, dok AWD verzija s dva elektromotora s ukupno 428 KS nudi prave sportske performanse s ubrzanjem do stotke za 3,8 s. Sve verzije imaju maksimalnu brzinu od 190 km/h. Long Range košta 43.990 eura, a AWD 47.990 eura.

Možda i najzanimljiviji, a svakako najnoviji model u gami Zeekra koji donosi najnapredniju tehnologiju, je srednje veliki SUV X7. Vrlo prostran automobil atraktivnog dizajna dugačak je 478 cm nudi se u dvije verzije sa stražnjim pogonom i 421 KS uz bateriju kapaciteta 75 kWh ili 100 kWh (domet od 615 km) te AWD verzija s čak 646 KS i 710 Nm uz bateriju od 100 kWh (do stotke 3,8 s). Naponski sustav od 800 voltni omogućuje ultrabrzo punjenje od 480 kW pa punjenje od 20 do 80% može trajati tek 13 minuta. Top verzija stoji 63.990 eura, a između ostalog donosi aktivni zračni ovjes, kao i automatsko otvaranje i zatvaranje prednjih i stražnjih vrata, što je dosad bilo rezervirano samo za najluksuznija vozila.

Treći i najluksuzniji model u ponudi je veliki Shooting brake model 001 dugačak 495 cm uz međuosovinski razmak od 3 metra, koji spaja sportske performanse i prostranu praktičnost. Najopremljeniji model kojeg smo isprobali odiše pravim luksuzom u unutrašnjosti, svi materijali su zaista profinjeni i premium kvalitete uz odličnu multimediju i Yamaha audio sustav. Top model između ostalog nudi i 22-inčne kotače., narančaste kočione čeljusti, zračni ovjes, karbonski stražnji spojler... Svi modeli imaju 100 kWh bateriju, sa stražnjim pogonom razvija 272 KS (620 km dometa), a uz dva motora i AWD pogon 544 KS (3,8 s do stotke). Cijene se kreću od 58.490 eura do 70.490 eura.