Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 201
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KLJUČNE RAZLIKE

'Kraljice proljeća' nevjerojatno su zdrave i niskokalorične: Evo na što treba obratiti pažnju kada ih kupujete

Zagreb: Pojavile se prve šparoge na Dolcu
Neva Zganec/PIXSELL
23.04.2026.
u 19:00

Svježe šparoge najbolje je čuvati zamotane u vlažnu kuhinjsku krpu u hladnjaku, gdje mogu ostati svježe dva do tri dana, dok oguljene treba iskoristiti već unutar jednog dana. Mogu se i zamrznuti, pri čemu ih je prethodno potrebno oguliti i spremiti u porcijama

Sezona šparoga ponovno je u punom jeku, a razdoblje od travnja do lipnja za mnoge predstavlja pravi gastronomski vrhunac godine. Ovo proljetno povrće smatra se delikatesom ponajprije zbog kratkog razdoblja berbe, no kako bi u njemu zaista uživali, važno je znati kako prepoznati svježe primjerke i pravilno ih pripremiti.

Pri kupnji šparoga najbolje je osloniti se na vlastita osjetila. Kako piše t-online, svježe šparoge imaju ugodan miris, čvrsto zatvorene vrhove i lagani sjaj na stabljici. Ne bi smjele imati pukotine, a same šipke trebaju biti čvrste i lomljive, a ne savitljive. Posebnu pozornost treba obratiti na donji dio stabljike, koji mora biti svijetao i vlažan, a ne suh ili smeđ. Iako se često spominje takozvani test škripanja, pri kojem šparoge proizvode zvuk kada se trljaju jedna o drugu, on nije potpuno pouzdan jer sličan efekt može nastati i kod šparoga koje su bile skladištene u vlažnim uvjetima.

Najbolji izbor su lokalno uzgojene, svježe ubrane šparoge, idealno one koje se prodaju rinfuzno jer je kod pakiranih proizvoda teže procijeniti svježinu. Što je put od berbe do prodaje kraći, to su šparoge ukusnije i zadržavaju više svoje prirodne arome i teksture. U ponudi se najčešće nalaze bijele, ljubičaste i zelene šparoge, koje se razlikuju po načinu uzgoja i okusu. Bijele rastu pod zemljom i imaju najblaži okus, ljubičaste djelomično izbijaju na površinu pa su nešto intenzivnije, dok zelene rastu iznad zemlje, bogate su klorofilom i imaju izraženiji, puniji okus.

Iako se šparoge često razvrstavaju u trgovačke klase poput Extra, I i II, ta podjela temelji se uglavnom na izgledu, odnosno ravnoći i debljini stabljike te zatvorenosti vrhova, a ne govori nužno o svježini ili okusu. Zbog toga i nesortirane šparoge, koje su često jeftinije, mogu biti jednako kvalitetne.

Osim što su ukusne, šparoge su i vrlo zdrave. Porcija od 500 grama može pokriti oko 80 posto dnevnih potreba za vitaminima C i E, a povrće je bogato i kalijem, vlaknima te raznim biljnim spojevima koji imaju povoljan učinak na organizam. Uz to, riječ je o niskokaloričnoj namirnici jer sadrži tek oko 19 kalorija na 100 grama, što ih čini odličnim izborom za lagane obroke.

Svježe šparoge najbolje je čuvati zamotane u vlažnu kuhinjsku krpu u hladnjaku, gdje mogu ostati svježe dva do tri dana, dok oguljene treba iskoristiti već unutar jednog dana. Mogu se i zamrznuti, pri čemu ih je prethodno potrebno oguliti i spremiti u porcijama, a potom kuhati izravno iz zamrzivača bez odmrzavanja. Prilikom pripreme preporučuje se dodati malo soli i šećera u vodu za kuhanje, čime se čuvaju okus i hranjive tvari. Iako sezona traje kratko, uz pravilan odabir i pripremu šparoge mogu ponuditi vrhunski gastronomski doživljaj.

Ključne riječi
šparoge Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!