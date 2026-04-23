'Kraljice proljeća' nevjerojatno su zdrave i niskokalorične: Evo na što treba obratiti pažnju kada ih kupujete

Sezona šparoga ponovno je u punom jeku, a razdoblje od travnja do lipnja za mnoge predstavlja pravi gastronomski vrhunac godine. Ovo proljetno povrće smatra se delikatesom ponajprije zbog kratkog razdoblja berbe, no kako bi u njemu zaista uživali, važno je znati kako prepoznati svježe primjerke i pravilno ih pripremiti.

Pri kupnji šparoga najbolje je osloniti se na vlastita osjetila. Kako piše t-online, svježe šparoge imaju ugodan miris, čvrsto zatvorene vrhove i lagani sjaj na stabljici. Ne bi smjele imati pukotine, a same šipke trebaju biti čvrste i lomljive, a ne savitljive. Posebnu pozornost treba obratiti na donji dio stabljike, koji mora biti svijetao i vlažan, a ne suh ili smeđ. Iako se često spominje takozvani test škripanja, pri kojem šparoge proizvode zvuk kada se trljaju jedna o drugu, on nije potpuno pouzdan jer sličan efekt može nastati i kod šparoga koje su bile skladištene u vlažnim uvjetima.

Najbolji izbor su lokalno uzgojene, svježe ubrane šparoge, idealno one koje se prodaju rinfuzno jer je kod pakiranih proizvoda teže procijeniti svježinu. Što je put od berbe do prodaje kraći, to su šparoge ukusnije i zadržavaju više svoje prirodne arome i teksture. U ponudi se najčešće nalaze bijele, ljubičaste i zelene šparoge, koje se razlikuju po načinu uzgoja i okusu. Bijele rastu pod zemljom i imaju najblaži okus, ljubičaste djelomično izbijaju na površinu pa su nešto intenzivnije, dok zelene rastu iznad zemlje, bogate su klorofilom i imaju izraženiji, puniji okus.

Iako se šparoge često razvrstavaju u trgovačke klase poput Extra, I i II, ta podjela temelji se uglavnom na izgledu, odnosno ravnoći i debljini stabljike te zatvorenosti vrhova, a ne govori nužno o svježini ili okusu. Zbog toga i nesortirane šparoge, koje su često jeftinije, mogu biti jednako kvalitetne.

Osim što su ukusne, šparoge su i vrlo zdrave. Porcija od 500 grama može pokriti oko 80 posto dnevnih potreba za vitaminima C i E, a povrće je bogato i kalijem, vlaknima te raznim biljnim spojevima koji imaju povoljan učinak na organizam. Uz to, riječ je o niskokaloričnoj namirnici jer sadrži tek oko 19 kalorija na 100 grama, što ih čini odličnim izborom za lagane obroke.

Svježe šparoge najbolje je čuvati zamotane u vlažnu kuhinjsku krpu u hladnjaku, gdje mogu ostati svježe dva do tri dana, dok oguljene treba iskoristiti već unutar jednog dana. Mogu se i zamrznuti, pri čemu ih je prethodno potrebno oguliti i spremiti u porcijama, a potom kuhati izravno iz zamrzivača bez odmrzavanja. Prilikom pripreme preporučuje se dodati malo soli i šećera u vodu za kuhanje, čime se čuvaju okus i hranjive tvari. Iako sezona traje kratko, uz pravilan odabir i pripremu šparoge mogu ponuditi vrhunski gastronomski doživljaj.