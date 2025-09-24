Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
NEMOJTE SE ZEZATI

Hrvati obožavaju ovaj proizvod, ali uskoro ga više nećemo moći kupovati: 'Opasan je za zdravlje'

Pexels
VL
Autor
Večernji.hr
24.09.2025.
u 11:00

Korisnicima se savjetuje da odmah prestanu koristiti ovaj proizvod

Na stranicama Državnog inspektorata RH objavljeno je upozorenje vezano uz određene komade nakita koji sadrže povišene koncentracije metala kadmija. Ovi proizvodi predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje, a povučeni su putem sustava brzog uzbunjivanja EU Safety Gate.

Povećana koncentracija kadmija utvrđena je u nekoliko nakita, uključujući komplet od šest prstena za muškarce, koji je prodavan putem stranice Shein. Korisnicima se savjetuje da odmah prestanu koristiti ovaj proizvod. Uz to, upozorenje se odnosi i na ogrlicu s motivom jednoroga koja je bila dostupna na stranici Temu, kao i na ogrlicu s istim motivom koja se mogla kupiti na Sheinu. Obje sadrže prekomjernu količinu kadmija i ne bi se smjele koristiti.

Povećana koncentracija kadmija također je pronađena u kompletu od sedam prstena, prodavanih na Sheinu, te u muške narukvice s djetelinama sa iste stranice. Kupcima se preporučuje da prestanu koristiti ove proizvode. Upozorenje vrijedi i za kupce ogrlice s privjescima trešanja, prodavane putem Ali Expressa, zbog prekomjernog sadržaja kadmija. Kupcima se savjetuje da prestanu koristiti ovaj proizvod.

FOTO Doris Pinčić izgleda bolje nego ikada! Odabrala smeđu dugu haljinu, a imala je poseban povod
1/15
Ključne riječi
online trgovina kadmij nakit Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još