Hrvati obožavaju ovaj proizvod, ali uskoro ga više nećemo moći kupovati: 'Opasan je za zdravlje'

Na stranicama Državnog inspektorata RH objavljeno je upozorenje vezano uz određene komade nakita koji sadrže povišene koncentracije metala kadmija. Ovi proizvodi predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje, a povučeni su putem sustava brzog uzbunjivanja EU Safety Gate.

Povećana koncentracija kadmija utvrđena je u nekoliko nakita, uključujući komplet od šest prstena za muškarce, koji je prodavan putem stranice Shein. Korisnicima se savjetuje da odmah prestanu koristiti ovaj proizvod. Uz to, upozorenje se odnosi i na ogrlicu s motivom jednoroga koja je bila dostupna na stranici Temu, kao i na ogrlicu s istim motivom koja se mogla kupiti na Sheinu. Obje sadrže prekomjernu količinu kadmija i ne bi se smjele koristiti.

Povećana koncentracija kadmija također je pronađena u kompletu od sedam prstena, prodavanih na Sheinu, te u muške narukvice s djetelinama sa iste stranice. Kupcima se preporučuje da prestanu koristiti ove proizvode. Upozorenje vrijedi i za kupce ogrlice s privjescima trešanja, prodavane putem Ali Expressa, zbog prekomjernog sadržaja kadmija. Kupcima se savjetuje da prestanu koristiti ovaj proizvod.