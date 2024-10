Zagrepčani se žale zbog krupnog otpada. Holding: Drobilica radi

Stanovnici više zagrebačkih naselja požalili su nam se kako se posljednjih tjedana ne odvozi krupni otpad, posebice drveni, a nerijetki i kako su u reciklažnim dvorištima u koja su ga htjeli odložiti dobili odgovor da nema mjesta. Neki su zaključili da se zbrinjava jako teško ili nikako te da stoga odvoz kasni pa smo reakciju potražili u Gradu. Ondje pak potvrđuju kako Holdingova podružnica Čistoća redovito zaprima zahtjeve za uslugu odvoza glomaznog otpada s kućnih adresa, a pravilo je, podsjetimo, da se to čini dvaput godišnje za količine do dva kubna metra, odnosno jednom do četiri. Korisnici unaprijed predaju zahtjeve, a Čistoća ih potom obavještava o datumu prikupljanja, pri čemu glomazni otpad trebaju ostaviti na javnoj površini na dan dogovorenog odvoza

Prati se popunjenost

Ističu i da u Zagrebu postoji 21 reciklažno dvorište u koje se, među ostalim, mogu odvesti krupni i drveni otpad, no njihova popunjenost, koja se prati dva puta dnevno, kažu, oscilira ovisno o interesu korisnika te odloženim količinama. Pa objašnjavaju i zašto dolazi do zastoja u odvozu glomaznog otpada s nekih lokacija.

– Postoje slučajevi kada se zbog trenutačnih kapaciteta pojedinog reciklažnog dvorišta građani upućuju u ona koja imaju više mjesta za određenu vrstu otpada. S obzirom na to da je riječ o dnevnoj fluktuaciji, radnici u reciklažnim dvorištima takve informacije dijele u direktnoj komunikaciji s korisnicima. To je ustaljena praksa koja postoji duže vremena – navode iz Holdinga.

Prije tri godine, podsjetimo, došlo je do promjene dobavljača za zbrinjavanje glomaznog otpada, pa i prepirke po medijima između Grada i poduzetnika Petra Pripuza, čije su tvrtke do tada obavljale taj posao. Slijedom prepirke s natječaja su se povukle dvije Pripuzove tvrtke koje su dobile dio posla, a on je na razdoblje od dvije godine pripao Reoma grupi.

Neki su čitatelji također pitali koristi li se u istu svrhu drobilica koja je predstavljena na početku mandata sadašnje gradske vlasti, odnosno je li u funkciji, kao i je li doista namijenjena za drobljenje otpada. No u Holdingu tvrde kako drobilica radi te kako je s njom sve u redu.

Dozvola za čeljusnu i udarnu

– Glomazni otpad koji se prikupi u sklopu javne usluge sortira se i oporabljuje pomoću drobilice iz vašeg upita na platou Servisno–operativnog centra Jakuševec. Izdvajaju se svi materijali koji ne spadaju u glomazni otpad te potom prodaju na tržištu, a ostatak se mehanički obrađuje – odgovaraju.

Prema zakonu, u Ministarstvu okoliša i zelene tranzicije rješavaju se zahtjevi za izdavanje dozvola za djelatnost koja uključuje gospodarenje opasnim otpadom za postupke R 1, korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije i D 10, spaljivanje otpada na kopnu, a za ostale je slučajeve, kažu, zaduženo mjerodavno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba kojerješava zahtjeve za izdavanje dozvole za ostale djelatnosti gospodarenja otpadom za, odnosno gospodarenje neopasnim otpadom. Također, nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba vodi Očevidnik sakupljača i oporabitelja. – Sukladno registru dozvola ministarstva, Holding posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom od 28. srpnja 2022., koju je izdao nadležni ured Grada, za djelatnost oporabe neopasnog otpada postupkom recikliranja otpadnih anorganskih materijala, razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe i skladištenje na lokaciji Novi Jakuševec. Uvidom u elaborat koji je dio dozvole, utvrđeno je da se za usitnjavanje koriste čeljusna drobilica za građevinski otpad kapaciteta 3600 t/dan i udarna drobilica kapaciteta 2640 t/dan – ističu.