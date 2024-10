Pritvoren 20-godišnjak koji je po centru Zagreba vukao policajca i teže ga ozlijedio

Teška krađa, prisila prema službenoj osobi, dovođenje u opasnost opće opasnom radnjom djela su za koja se sumnjiči 20-godišnjak koji je ovog vikenda izazvao pravi kaos u centru Zagreba. I pri tome je teško ozlijedio jednog policajca, dok je on sam prošao bez ozljeda. Nakon što je uhićen policija je provela kriminalističko istraživanje, nakon čega je doveden pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu, koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Sve je počelo 12. listopada u 12.15 kada je policija na Trgu žrtava fašizma primijetila automobil koji je dan ranije ukraden. Vozilo se kretalo prema Trgu bana Josipa Jelačića. Policajci su pokušali zaustaviti vozilo, no vozač nije stao već je udario u neobilježeni policijski kombi. Tada se ipak zaustavio, a u tom trenutku njegovom vozilu su prišli policajci kako bi ga uhitili. Namjera im je bila da ga izvuku iz vozila i uhite, no kada je jedan od policajaca pokušao izvući 20-godišnjaka iz vozila, mladić je, kako ga se sumnjiči, dao gas i pokrenuo vozilo. Za sobom je vukao policajaca, kojem je prema neslužbenim informacijama u nekom trenutku vikao:

- G.... ako padneš, ubit ću te!

Kada je automobil došao do Tomićeve ulice, policajac se ipak uspio osloboditi te je pao na tlo, pri čemu se teško ozlijedio jer je slomio lakat. No 20-godišnjak i dalje bježi vozilom, dolazi do Frankopanske, gdje je, kaže policija, ugrozio tri pješaka, prije no što je skrenuo u Dalmatinsku i zabio se u zid zgrade. Tada su ga pripadnici Jedinice specijalne i interventne policije svladali uz uporabu sredstva prisile i priveli. I njemu je ukazana liječnička pomoć, no on nije bio ozlijeđen, a u zagrebačkoj policiji kažu da na postupanje policije nije imao primjedbi.

Prama neslužbenim informacija, 20-godišnjak je psihički bolestan, već je osuđivan zbog obiteljskog nasilja i izrečena mu je obavezna mjera psihijatrijskog liječenja. Njegova priča malo se razlikuje od policijske, jer kako se neslužbeno doznaje, on tvrdi da vozilo nije ukrao već ga je dobio od jednog čovjeka koji mu je, kako se navodno branio, ključeve vozila ostavio u nekom lokalu. On je te ključeve pokupio, išao je po djevojku u Šestine i završio na - Trgu bana Jelačića. U vozilu je zapalio cigaretu i onda je, kazao je, vidio dva nepoznata čovjeka kako mu prilaze. Tvrdio je da nije znao da su policajci, a što se tiče policajaca kojeg je vukao i teže ozlijedio, tvrdio je da nije rekao da će ga ubiti, već da će se policajac ubiti ako padne pod vozilo.

Takvoj obrani istražitelji za sada nisu povjerovali pa je završio u Remetincu.