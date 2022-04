Provjerili smo što kažu Zagrepčani nakon ukidanja mjera i nose li još uvijek maske

Od ponoći ukinute su praktičke sve epidemiološke mjere, što znači da maske više ne treba nositi u trgovinama i drugim zatvorenim prostorima - osim, naravno, zdravstvenim ustanovama i domovima za starije te osobe s invaliditetom. Da su maske pale, može se zaključiti zakorači li se u neki zagrebački trgovački centar ili trgovinu. Kupaca s maskama na licu moglo vidjeti tek rijetko, a oni koji ih još uvijek nose kažu da je zbog navike ili jer su ugrožene skupine pa se zbog svojeg zdravlja i sigurnosti žele i dalje maksimalno štititi od koronavirusa.

– Politika je možda skinula maske, ali korona je još uvijek među nama. Preboljela sam ju dva puta i ne želim još jednom, bilo je to teško iskustvo – kaže nam Đurđica Novak, koju smo zatekli u zagrebačkom Garden Mallu. No, mnogi su nam ipak rekli da im je zbog popuštanja mjera drago, jer im nenošenje maski i povratak na "staro normalno" daje osjećaj da se stvari napokon vraćaju na bolje. Ljudi se, u stvari, ponašaju kao da korone više ni nema jer se ne pridržavaju ni razmaka u redovima, a ne obaziru se previše ni maksimalni broj dopuštenih kupaca u pojedinim trgovinama.

- Meni je drago što ne moramo više nositi maske, najviše su mi smetale na poslu gdje sam ih morao imati cijeli dan - govori nam Domagoj Sabić. Nošenje maski, podsjetimo, Vlada još uvijek preporučuje, no sad tu odluku prepušta individualnoj procjeni i odgovornosti svakog pojedinca. Tako se među onima koji su još u trgovine još uvijek ušli "naoružani" dobrim starim platnenim ili FFP2 maskama uglavnom radilo o ljudima starije životne dobi ili kroničnim bolesnicima. Slična situacija mogla se primijetiti i u zagrebačkim tramvajima pa su se putnici uglavnom vozili po "starom normalnom", a jedino je pokoji umirovljenik i dalje inzistirao na tom obliku zaštite protiv koronavirusa.

No, u dvije situacije nošenje maski, ponovimo, i dalje je obvezno, i to za zaposlenike i pacijente u zdravstvenom sustavu te zaposlenike ustanova socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom, kao i za posjetitelje korisnicima. To vrijedi, potvrdili su u Hrvatskoj ljekarničkoj komori, i za ljekarne, s obzirom na to da se ljekarnička djelatnost obavlja na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti. No, čini se da neki posjetitelji to ili ne znaju ili ne žele prihvatiti, jer su zaposlenici ljekarne u zagrebačkom Garden Mallu svoje kupce često morali podsjećati na natpis koji napominje da je njihova trgovina i dalje "mask on" zona.

– U našem slučaju rekla bih da je situacija pola-pola. Ljudima je teško shvatiti da je ljekarna također zdravstvena ustanova. Ali poslušaju nas kad im to objasnimo – kaže djelatnica ljekarne, dok su nam djelatnici dežurne ljekarne u Grižanskoj rekli samo kratko da većina njihovih kupaca još uvijek ulazi s maskama.