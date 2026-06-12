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'NAJNEUREDNIJI PLAC'

Tržnica na istoku grada ponovno puna otpada, susjedi bijesni: 'Ovo je ogromna sramota'

Foto: Facebook
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Autor
Hana Ivković Šimičić
12.06.2026.
u 12:30

Neki su prozvali gradsku vlast i od gradonačelnika zatražili da pozove komunalne redare

Prije nekoliko mjeseci pisali smo o hrpi otpada koja se pojavila u tržnici Dubrava, kao i o hvalevrijednoj akciji čišćenja koja je uslijedila nedugo kasnije. Izgleda da korisnici tržnice ipak nisu naučili iz svojih grešaka, pa je sada na placu osvanula nova i još gora hrpa otpada. Fotografije je podijelila jedna stanovnica kvarta na istoku Zagreba. Susjedi su, očekivano, zgroženi ovakvim ponašanjem. 

– Najneuredniji plac. Idem proći sa stražnje strane, a ono bomba – komentirala je jedna osoba. – Ne razumijem ljude koji idu na tržnicu, a okolo bacaju otpad i onda krive druge a ne gledaju kakvi su oni – složila se druga. Neki su prozvali gradsku vlast i od gradonačelnika zatražili da pozove komunalne redare. – Ovo je ogromna sramota za sve posebno za upravu ove tržnice – napomenula je još jedna osoba. 

Tržni centar Dubrava u Kodinečkoj, da podsjetimo, jedina je tržnica u Zagrebu koja nije u gradskom, već privatnom vlasništvu. Zagrebački holding, inače, upravlja malim tržnim prostorom u Cerskoj ulici koji gotovo nitko ne posjećuje, dok je u ovom slučaju rieč o placu pod upravom privatnika. Da joj je potrebno uređenje i čišćenje, korisnici govore već dugi niz godina, no do sada se po tom pitanju ništa nije učinilo. 

Ključne riječi
Dubrava tržnica

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