UŽIVO Gradska skupština danas odlučuje o naplati parkinga nedjeljom u centru Zagreba

Od 9 sati održava se još jedna zagrebačka Gradska skupština, a među 20 točaka nalazi se i ona koja je usko vezana uz novi režim parkiranja u metropoli. Odlučuje se, naime, hoće li se u Zagrebu provoditi naplata parkiranja tijekom tjedna i subote do ponoći, a nedjeljom do 15 sati. Nova pravila vrijedila bi, napominjemo, samo u prvoj zoni, gdje je najveći manjak parkirnih mjesta.

Neke su točke na dnevnom redu za uvrštavanje u hitnom postupku, a tiču se pripajanja vodnih poduzeća Jastrebarskog i Klinča Sela u zagrebačko, s obzirom na to da zbog novih zakonodavnih izmjena Zagreb sad obuhvaća vodno područje okolnih područja. No, prije same rasprave o točkama dnevnog reda, slijedi aktualni sat, u kojem će zastupnici gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću postavljati pitanja, prijedloge i komentare na niz aktualnih gradskih problema.

I prije aktualnog sata počele su optužbe o nezakonitom postupanju glede pojedinih točaka dnevnog reda. Zastupnik Ivica Lovrić (Plavi grad) tražio je da se točka kojom se privatan posjed stavlja u javno dobro jer je riječ, rekao je "o otimačini koja se događala 1945., 46., i 47". Tomašević je objasnio da je riječ o prolazu kroz zgradu na kojoj piše da se mora omogućiti prolaz do parka ili do mjesnog odbora. "Takve prolaze smo već izglasavali kao komunalno dobro, poput Harmice i Oktogona", objasnio je.

Nakon konzultacije dvije su točke povučene s dnevnog reda jer je riječ, kaže, o dosta opsežnom materijalu i koalicijski partneri žele da se to prouči. Riječ je o točkama vezanima uz prijenos vlasništva na nekretnine vezane na Holding te uz prijenos prava vlasništva komunalne vodne građevine Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ).

Prvo je pitanje u aktualnom satu bilo vezano uz javnu nabavu, a pitanje je postavio Zorislav-Antun Petrović. "Primijetio sam da je u posljednje vrijeme velik broj postupka javne nabave poništila Državna komisija za kontrolu postupaka. U srpnju je poništen natječaj jer je troškovnik za nabavu integriranog informatičkog sustava objedinjenog sustava naplate i potraživanja. Potom druga situacija je bilo rušenje natječaja za kupnju polupodzemnih spremnika koje je grad najavio postaviti na nekoliko tisuća lokacija. Došlo je do pada natječaja jer su u pobjedničkoj ponudi bili nepostojeći podaci. Što se događa i što se čini da se sustav unaprijedi? U četiri mjeseca četiri krupna natječaja su pala", upitao je. Tomašević je najavio pismeni odgovor, ali napomenuo je da Grad godišnje provodi oko 1000 postupaka javne nabave, a da oko 50 završi na žalbenom postupku.