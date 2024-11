I on će biti jedan od Tomaševićevih izazivača na izborima: Mislav Žagar predstavio kandidaturu za gradonačelnika

Zagrepčani će u svibnju iduće godine birati hoće li glavnu hrvatsku metropolu i dalje voditi Tomislav Tomašević ili će gradonačelničku fotelju preuzeti netko drugi. Kada je riječ o potencijalnim izazivačima aktualnoga gradonačelnika, javnim prostorom do sad je kružilo sedam imena, a sada im je pridružilo još jedno. Mislav Žagar, naime, predstavio je kandidaturu za gradonačelnika Zagreba.

– Odluka nije došla iz vedra neba, o mojoj kandidaturi šuškalo se i 2000-tih godina, primjerice 2004. kada sam bio na vlasti u Gradu Zagrebu u koaliciji s pokojnim Milanom Bandićem. Četiri godine sam upravljao Zagrebom, a moja je stranka tada imala 40 posto vlasti, a Bandićeva 60 posto. Tada je Zagreb super funkcionirao – poručio je Žagar.

U to je vrijeme, dodao je, bio i na čelu Ureda za prostorno uređenje i zaštitu okoliša kada se donosio strateški dokument Generalni urbanistički plan za Grad Zagreb što je u to vrijeme, prema Žagarovim riječima, to bio "najbitniji dokument tog doba".

– Moram reći da, u odnosu na ostale protukandidate, osim aktualnog gradonačelnika Tomaševića, jedini imam iskustva za upravljanje i vođenje grada jer sam to radio četiri godine uspješno u koaliciji s Bandićem. Radio sam i u Holdinu, četiri sam godine bio zamjenik direktora Autobusnog kolodvora, a bio sam i član nekoliko nadzornih odjela ZET-a, plinare, bolnice Srebrenjak i izvršnog odbora Dinama – kazao je Žagar pa dodao kako smatra da ima dovoljno kompetencija da se kandidira za zagrebačkog gradonačelnika.

Mislav Žagar, inače, nekadašnji je predsjednik gradskog odbora HNS-a, a danas je poručio i kako ima rješenje za prometne i komunalne probleme s kojima se muči Zagreb.