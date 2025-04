Opasnost prijeti djeci, upozoravaju iz NK Mladost – Buzin: 'Obilježit ćemo 500 dana čekanja da nam poprave loše postavljenu ogradu'

Šalju upite, zovu, ukazuju na potencijalnu opasnost, no rješenja, a često ni odgovora, kažu, i dalje nema. Pa će krajem idućega mjeseca, ističu u Nogometnome klubu Mladost – Buzin, obilježiti pet stotina dana kako upozoravaju na nesigurnu ogradu koja je početkom prošle godine postavljena oko njihova terena. – Vijci su odšarafljeni, a ograda nije pričvršćena za stup – pokazuje nam Mario Ban, predsjednik NK Mladost – Buzin. Tereni koje klub koristi u vlasništvu su Grada, koji je i postavio ogradu, pa zbog toga, objašnjava, ne mogu sami intervenirati. A nije došlo ni do kakvog oštećenja, napominje, već je ograda nepravilno postavljena u startu.

– Lanjskoga se siječnja dio urušio na cestu, samo pukom srećom nitko nije stradao. Tom je prigodom intervenirala i policija, koju je kontaktirao vozač koji je u tom trenutku naišao. Nekoliko dana nakon incidenta došli su radnici Zrinjevca i sanirali dva panela. No, strahujemo da bi do urušavanja ponovno moglo doći – govori Ban. Stoga su u više navrata na adresu Holdingove podružnice slali žurne zahtjeve za popravak, a isto je, dodaje, u studenome prošle godine učinio i pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš, koji je u svom dopisu Zrinjevcu naveo kako je potrebna hitna sanacija ograde. No, ni njegov apel nije urodio plodom, iako su, napominje Ban, na neka mjesta na ogradi radnici dodali potporne stupove. U klubu, međutim, smatraju da je i dalje nesigurna, posebice dijelovi na kojima nema potpornih stupova, a nije im jasno ni kako je praktički nova ograda puna nepravilnosti.

– Slabo je pričvršćena za podlogu i loše su zavareni spojevi pa prijeti da se uruši. I takva je opasnost za sve dionike prometa, kao što smo već vidjeli kad se urušila na cestu, a posebno smo zabrinuti za sigurnost djece. Kod nas ih trenira više od tri stotine, a i djeca iz drugih klubova dolaze na gostovanja. A ograda se može urušiti svakog trena, posebice ako zapuše neki snažniji vjetar. Bojimo se najgoreg scenarija – upozorava predsjednik NK Mladost – Buzin. Godinama su, napominje, apelirali i da se na obližnjem pružnom pješačkom prijelazu osigura dodatna ograda, a to se nije učinilo dok jesenas ondje život nije izgubio jedan njihov član. – Ne želimo čekati opet da rješenje dođe tek nakon tragedije. Zato uporno tražimo da se problem što prije riješi – poručuje Ban.

Nezadovoljni su zbog ignoriranja nadležnih službi, dodaje, pa je klub u povodu Dana grada 31. svibnja odlučio organizirati i obilježavanje dugog čekanja sanacije. "Proslavimo skupa tužnih 500 dana zanemarivanja velike opasnosti za djecu, pješake i vozače od pada nestručno i neprofesionalno postavljene ograde", stoji u objavi na njegovim službenim stranicama. Riječ je o simboličnoj akciji, objašnjava predsjednik NK Mladost – Buzin, a cilj joj je skrenuti pozornost na problem i potencijalno ubrzati njegovo rješavanje. – Ne želimo nikakve bune, a mislimo da je naš zahtjev jednostavan i da se može lagano ostvariti. Ni našoj djeci ni njihovim roditeljima nije svejedno trenirati u ovakvim uvjetima. Nadamo se da će netko iz Grada imati sluha – zaključuje Ban.

A planira li se sanacija i kada, pitali smo gradsku upravu. – Svjesni smo potrebe za hitnim popravkom i uređenjem ograde na terenima NK Mladost – Buzin te smo u kontaktu s klubom i izvođačem kako bismo osigurali da se što prije obnovi i dovede u odgovarajuće stanje – poručuju s Radićeva trga. Na pitanja je li došlo do propusta u postavljanju ograda i kada će je sanirati pak zasad nisu odgovorili.