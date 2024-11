Dolenec: Radovi na pruzi u Heinzelovoj krenut će na proljeće iduće godine

Početak sezone sadnje novih 8000 stabala, obilježavaju gradonačelnik Tomislav Tomašević i zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet

– Nastavljamo s aktivnostima za ozelenjavanje grada. U našem izbornom programu smo obećali da ćemo zasaditi oko 20.000 novih stabala, prošle godine smo došli do 8000 novih stabala. Zašto 8000? Jer je to 1 novo stablo na 100 stanovnika u gradu – započeo je Tomešvić.

– Jučer je počela sadnja, danas je svečano puštamo u pogon. U svih 17 gradskih četvrti ćemo zasaditi nova stabla – najavio je. U odnosu na prošlu godinu kada su se sadila na oko 90 lokacija, ove godine će se saditi na oko 1000 lokacija, isključivo u vlasništvu Grada, dodao je.

– 3/4 će doći iz rasadnika Zrinjevca, a 1/4 ćemo morati kupiti. Plan je širiti kapacitet rasadnika. Sadnja će koštati oko 3 milijuna eura bez PDV-a – rekao je. Dio troškova se financira iz Fonda za zaštitu okoliša, odnosno iz EU fondova, napomenuo je gradonačelnik.

– Bit će zasađeno 86 vrsta, najzastupljeniji je gorski javor i javor mliječ, različite vrste jasena, ali i japanska trešnja. Izbjegavamo saditi alergene vrste – objasnio je. Zasadit će se i 16.500 sadnica niskog raslinja, napomenuo je Tomašević i nabrojao sve pogodnosti koje stabla imaju za grad.

Na pitanje može li se građanin pojedinačno javiti i zatražiti sadnju makar jednog stabla na javnoj površini, gradonačelnik je rekao da se to moglo, ali da su za ovu godinu definirane sve lokacije. – Građani se mogu javiti Mjesnim odborima ili direktno Upravi pa ćemo razmotriti prijedloge za iduću godinu – rekao je.

– Ponosan sam što Zagreb ima katastar zelenila i sva će se nova stabla tamo dodati pa ćete moći provjeriti kako napreduje i gdje smo zasadili stabla – napomenuo je.

Redovna konferencija je započela pitanjem hoće li se vratiti trg Josipa Broza Tita.

– Procedure za zamjene imena ulica i trgova sada traju više od godinu dana. Mi smo se kao stranka fokusirali na promjene imena ulica koje su nazvane prema ustaškim dužnosnicima, četiri takve su izmjijenjene, a četiri su u postupku. To nam je prioritet – rekao je Tomašević.

– Vratili smo obilježavanje Dana oslobođenja Zagreba u službeni protokol. Nizom inicijativa smo pokazali da njegujemo vrijednosti antifašističke borbe, što se tiče imena trga koji navodite, nismo ga navodili u svom programu. Dok je grad razrušen od potresa, nije mi u fokusu mijenjanje imena trgova – zaključio je Tomašević.

Upitan je i o radovima na tramvajskoj pruzi u Heinzelovoj i na Jadranskom mostu.

– Na Jadranskom mostu su radovi trajali toliko dugo jer smo ga morali cijelo vrijeme koristiti i prebacivati promet s jedne na drugu stranu. Ti radovi će završiti do kraja godine i tada bi trebao početi tramvajski promet, najkasnije u siječnju, ali nadam se da će biti do kraja godine – objasnio je Tomešvić.

– Što se tiče pruge na Heinzelovoj, Grad je objavio da je pušteno prethodno savjetovanje što znači da se oni koji su zainteresirani biti izvođači mogu javiti s komentarima ili primjedbama na natječaj. To traje do 11. studenoga i tada ide postupak nabave izvođača. Iz iskustva mogu reći da to traje oko 4 mjeseca pa kada govorimo o radovima na terenu, oni će krenuti vjerojatno u proljeće iduće godine – rekla je Dolenec. Tomašević je dodao da sam projekt ne uključuje samo tramvajsku prugu od 8 kilometara već i veliki kolektor kanalizacije, i zato je vrijednost preko 45 milijuna eura.

Jeste li čuli da u Sigetu, otkad je uvedeno blokovsko parkiranje u Sigetu, ljudi bježe pred parking od Doma zdravlja i sada ni pacijenti ni doktori nemaju gdje parkirati, razmišlaju o uvođenju rampe bilo je jedno od pitanja.

– Dobio sam informacije o tome jučer, bit ćemo u komuniakciji s ravnateljem Doma zdravlja Centar i samim Uredom za promet. Vidjet ćemo na koji način će se riješiti problem, ali znam za njega – rekao je.

– Vido sam komentaree stručnjaka koji kažu da je na Horvaćanskoj trebalo regulirat semafore, ali oni već jesu regulirani. Asfaltira se sjeverna strana Horvaćanske i s obzirom na to u kakvom su nam stanju ceste nije moguće sve radove raditi tijekom ljeta.

Produženje naplate parkiranja tijekom vikenda sada ide na Skupštinu, kakve je procedura?

– Uvođenje možemo očekivati sredinom studenoga. Podsjetit ću da govorimo samo o produžetku naplate u prvoj zoni, u najužem centru. Ta naplata je sada radnim danom do 22 sata, a produžit će se do ponoći. Subotom je bila do 15 i bit će do ponoći. Nedjeljom je bilo besplatno, a sada će biti do 15 sati. To je bio prijedlog stanara centra grada i idemo im u susret – objasnio je.

– Prerano je za reakcije na blokovsko parkiranje, treba proći neko vrijeme. Očekujem da će se smanjiti broj PPK, jer to više nije isplativo onima koji su imali fiktivna prebivališta i boravišta – rekao je.

– Neki su se žalili da ne mogu online kupiti karte, provjeravamo svaki upit. Do sada je obrađeno 9200 zahtjeva, to nije malo i to je sve bilo online. Tako da optužbe da online sustav ne funkcionira, pa očito funkcionira ako je 9200 zahtjeva obrađeno. Vidjet ćemo kako pomoći građanima da što više koriste online – rekao je.

– Na Skupštini će biti dosta točaka vezanih za vodnu infrasrukturu. Morat ćemo u vlasništvo Vodovod i odvodnje uvrstiti i susjedne gradove jer moramo biti jedno vodno područje i tu postoje određeni izazovi – naveo je Tomešević.

Na pitanje o zahtjevu Plavog grada za prijevremenim izborima, gradonačelnik se nasmijao i rekao da je to njegov komentar.