Zagreb dobiva novi ulaz u grad: HAC otvorio ponude za ključni objekt, javili se i poznati Kinezi

Gotovo 11 mjeseci od raspisivanja natječaja i više produljivanja rokova za dostavu ponuda, Hrvatske autoceste (HAC) konačno su na pragu važne odluke o izvođaču radova koji će izgraditi novi južni ulaz u Zagreb preko Sarajevske ceste čija je rekonstrukcija počela prije otprilike dva tjedna.

U središnjici HAC-a u Širolinoj ulici u 13 sati i službeno su otvorene ponude pristigle na natječaj. Na međunarodni natječaj prijavilo se ukupno sedam zajednica ponuditelja iz više zemalja, a upravo velikim interesom i brojnim upitima oko pojašnjenja ovog kompliciranog projekta, u HAC-u su pravdali zašto je natječaj ovoliko potrajao.

Podsjetimo, riječ je o izgradnji vijadukta preko Ranžirnog kolodvora koji će se spajati na zagrebačku obilaznicu, odnosno autoceste A11 i A3 u već izgrađenom čvoru Jakuševec s jedne strane, te na već spomenutu Sarajevsku cestu koja će postati avenija koja vodi u Zapruđe te preko Mosta mladosti prema centru metropole.

Već gotovo deset godina priprema se dokumentacija za ovaj složen projekt čija vrijednost je u natječaju procijenjena 62.25 milijuna eura. Među pristiglim ponudama bio je širok raspon cijena, a najpovoljniju ponudu, čak 10 milijuna eura jeftiniju od prvog sljedećeg konkurenta dao je zagrebački GIP Pionir koji je ponudio 57,9 milijuna eura s PDV-om.GIP je pobijedio i na natječaju Grada Zagreba za rekonstrukciju Sarajevske ceste, odnosno drugog dijela ulaza u Grad Zagreb.

Tvrtka je to koja već desetljećima surađuje i radi na prometnim projektima u Zagrebu, poput novog dijela Jankomirskog mosta, podvožnjaka na Radničkoj i drugih cesta. Druga po cijeni je kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation najpoznatija po gradnji Pelješkog mosta. Oni su ponudili 67 milijuna. Ostale tvrtke nudile su redom oko 80 milijuna eura, a riječ je o domaćem Kamgradu austrijskom Strabagu, Magmi iz BiH, CGP-u i Texu iz Slovenije, te tvrtki Dogus Insaat iz Turske.

Konačnim odabirom ponude i ne bude li žalbenih postupaka, HAC bi se do kraja ove godine mogao približiti sklapanju posla pa bi dok sve zakonske procedure prođu prva lopata mogla biti zakopana na proljeće sljedeće godine. S obzirom na to da se radi o vijaduktu od gotovo 800 metara koji ide preko željeznice te da je potrebno izgraditi dva objekta s po dvije cestovne trake te prateću infrastrukturu, očekivano trajanje radova je najmanje dvije, do dvije i pol godine. Stoga bi u slučaju da sve prođe u roku i radovi zaista počnu na proljeće 2025., novi južni ulaz bio gotov do kraja 2027. godine ili u 2028. godini.

Sarajevska Foto: Grad Zagreb

Do tada bi trebao biti završen i gradski dio projekta izgradnje avenije po Sarajevskoj koja će imati po tri traka u svakom smjeru sa dva kolosijeka tramvajskih tračnica u sredini na potezu od rotora u Zapruđu do Ranžirnog kolodvora.