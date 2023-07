Ukinut tramvajski promet do Gračanskog Dolja, neke linije prometuju obilazno

Do očekivanog završetka radova 31. srpnja, na ispravljačkoj stanici „Zvijezda", ukinut je tramvajski promet od Gračanskog Dolja do Draškovićeve ulice. Tramvajska linija 14 prometuje od Savskog mosta preko Trga bana Josipa Jelačića do Trga žrtava fašizma, linija 8 od Zapruđa preko Autobusnog kolodvora, Draškovićeve i Vlaške ulice do Kvaternikovog trga dok je linija 15 (Mihaljevac – Gračansko Dolje) ukinuta.

Umjesto tramvaja, od Draškovićeve ulice do Gračanskog Dolja prometuje izvanredna autobusna linija 617. Početna stajališta linije 617 je redovno autobusno stajalište linije 233 Gračansko Dolje u smjeru juga i tramvajsko stajalište Draškovićeva u smjeru sjevera. Autobus linije 617 će sa stajališta Draškovićeva u smjeru Gračanskog Dolja kretati odmah po dolasku zbog nemogućnosti duljeg zadržavanja na tramvajskim tračnicama.

Vozni red s približnim vremenima kretanja iz Draškovićeve ulice pročitajte ovdje. Zbog radova na raskrižju Prisavlja i Veslačke ulice, od danas od 7 sati, do četvrtka, 27. srpnja, autobusi linije 108 (Glavni kolodvor - Savski Most) prometovat će djelomično izmijenjenom trasom u oba smjera.

Autobusi linije 108 koristit će obostrano tramvajsko stajalište Prisavlje na Savskoj cesti, stajalište Vjesnik na Slavonskoj aveniji u smjeru Glavnog kolodvora i obostrano stajalište Vrbik na Slavonskoj aveniji, a istovremeno će biti ukinuta stajališta Prisavlje i Boćarski dom.

Zbog sanacije kolnika Ulice Matije Gupca, na dijelu između Zagrebačke i Kolodvorske ulice, asfaltiranja dijela Kolodvorske ulice te zatvaranja Kuševog most prema Kupljeskom Hruševcu, od utorka 18. srpnja u 13 sati do završetka radova, autobusi linije 174 privremeno prometuju djelomično izmijenjenom trasom.

Napomena: polasci prema Hruševcu Kupljenskom do završetka radova se ukidaju. Za vrijeme radova obostrana autobusna stajališta Pri Špoljaru, Nadlug, Kružna ulica, Kupljenovo-centar i Antuna Kuša, Matije Gupca, K. Hruševec škola i K. Hruševec okr. su izvan funkcije, a istovremeno su uspostavljena privremena obostrana autobusna stajališta u Ulici Matije Gupca u zonama raskrižja sa Zagrebačkom i Kolodvorskom ulicom.

Od ponedjeljka, 24. srpnja do petka, 28. srpnja, u vremenu od 8 do 16 sati, autobusi linije 205 (Dubrava - Markuševec - Bidrovec) će prometovati skraćeno na relaciji od Trga Svetog Šimuna do Bidrovca, zbog uređenja kolničke infrastrukture na dijelu Ulice Štefanovec, od kućnog broja 170 do rotora (Trg Svetog Šimuna). U periodu od 8 do 16 sati autobus će prometovati prema prilagođenom voznom redu, koji će biti dostupan na našim mrežnim stranicama, kao i na početno-krajnjim stajalištima.

Prilagođeni raspored polazaka primjenjivat će se na autobusnim linijama 109, 112, 115, 133, 136, 161, 218, 219, 228, 229, 238 i 269, a istovremeno će se dodatno prilagoditi i raspored polazaka na linijama 118, 146, 204, 220, 221, 227. Autobusi linije 275 (Sesvete - Sesvetska Sopnica) neće prometovati od ponedjeljka, 10. srpnja do nedjelje, 3. rujna, dok će linija 236 (Kampus - Čavićeva) biti ukinuta od srijede, 26. srpnja do petka, 18. kolovoza.

Podsjećamo kako se prilagođeni raspored polazaka već primjenjuje na autobusnim linijama 105, 107, 110, 119,, 120, 121, 124, 127, 128, 134, 142, 143, 164, 172, 201, 202, 207, 208, 209, 214, 215, 216, 223, 225, 230, 234, 235, 261, 262, 263, 270, 274, 276, 279 i 282..Autobusi linije 114 (Ljubljanica - Prečko) i 145 ne prometuju od ponedjeljka, 26. lipnja do ponedjeljka, 4. rujna.

Podsjećamo i kako tramvaji linije 1 (Borongaj - Zapadni kolodvor) ne prometuje od 26. lipnja, dok tramvaji linija 3 (Ljubljanica - Savišće) i 8 (Mihaljevac - Zapruđe) voze kao i do sada, samo radnim danom. Ljetni raspored polazaka primjenjuje se do ponedjeljka, 4. rujna.

Zbog radova na krovu hotela Sheraton, tramvajske linije 4, 9 i 13 će u nedjelju 23. srpnja, od 7 do 17 sati, prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 4: Savski most - Glavni kolodvor - Trg kralja Petra Krešimira IV - Dubec

Linija 9: Ljubljanica - Trg bana Josipa Jelačića - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Linija 13: Kvaternikov trg - Trg žrtava fašizma - Trg bana Josipa Jelačića - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda, žičara Sljeme neće biti u pogonu u ponedjeljak i utorak (24. i 25. srpnja). Riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima kako bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare.