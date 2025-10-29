U Spomengaju sve više Zagrepčana traži nakit s dlakom preminulog ljubimca: ‘Osluškujemo želje i potrebe'

Nakon smrti kućnog ljubimca sve više građana traži nakit povezan s njime, te posebnu urnu za čuvanje njegova pepela. Zbog toga Spomengaj, groblje i krematorij za kućne ljubimce u Zagrebu, kontinuirano obogaćuje svoju ponudu. Neki vlasnici kućnih ljubimaca nose nakit s fotografijom ili imenom ljubimca, a neki u Spomengaju naručuju nakit s dlakom ljubimca koji ih je upravo zauvijek napustio.

„Izrađivala sam nakit od epoksi smole u koji je bilo moguće staviti razne sitnice, a na izradu nakita s dlakom preminulog ljubimca potaknuli su me klijenti. Kada sam izradila prvi, emocija naručitelja bila je jako lijepa i snažna. Bila mi je to potvrda da ljudi žele takvu uspomenu na ljubimca. Sada nakit s dlakom ljubimaca izrađujem već gotovo deset godina. Ljudi najviše traže ogrlice i narukvice, a taj nakit nose i oni koji prije toga nisu nosili nikakav nakit. Nakit s dlakom ljubimca pruža im utjehu i osjećaj da im je to posebno biće i dalje blizu“, kazala je Ivana Lozić iz obrta Kewik. Na početku rada Spomengaja prije šest godina građani su pepeo ljubimaca najčešće preuzimali u biorazgradivim urnama, no u posljednje vrijeme mnogi pepeo ljubimca žele čuvati u urni u vlastitu stanu. Zato se uz unikatne glinene urne nude i metalne. Odnedavno je na metalne urne moguće nešto i ugravirati.

„Ljudi koji u Spomengaju naručuju kremaciju svojeg ljubimca, pomno biraju urnu za njegov popeo. Kako smo u jednom trenu imali dosta upita za personalizaciju urni, uveli smo mogućnost graviranja željenih podataka i poruka na urnu. Riječ je o urnama koje se proizvode za Spomengaj i nose njegov logotip. Osluškujemo želje i potrebe građana i drago nam je što na njih možemo odgovoriti u suradnji s hrvatskim tvrtkama i obrtima“, rekao je Tomislav Baća, voditelj Spomengaja. Građani koji su pepeo ili tijelo ljubimca pohranili na groblju, ovih dana uređuju grobna mjesta ljubimaca. U subotu, na blagdan Svih svetih, groblje će za posjete biti otvoreno cijeli dan.