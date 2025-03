U pripremi veliki radovi na zagrebačkoj tramvajskoj infrastrukturi: Počinju ovog ljeta, saznali smo detalje

Sjedala su uža od onih na koja smo se naviknuli i tapecirana gumom, no zato su međusobno udaljenija i samo se čine neudobnima, uvjerili smo se za jučerašnje, prve javne vožnje novog Končarova tramvaja. Najavljivalo se i da je tiši od ostalih, no tu razliku nismo primijetili, a čim se TMK2400 na Jelačić-placu i službeno uključio u redovan promet, mnogi su se ukrcali ne bi li ga isprobali barem do prve iduće stanice.

Može povući 70 km/h, ali...

Među putnicima koji su se njime vozili s Remize bili su pak gradonačelnik Tomislav Tomašević sa suradnicima, direktor ZET-a Marko Bogdanović te predsjednik Končarove uprave Josip Ninić. Prvi novi tramvaj, kako je istaknuto, prometovat će na liniji 1, a oni koji pristignu u budućnosti upućivat će se i na rute brojeva 3, 8 i 13, na kojima obično voze kratki modeli.

– Dug je nešto manje od 21 metar, kapaciteta 115 putnika, opremljen je videonadzorom i USB priključcima, eksploatacijski vijek mu je oko 35 godina, troši puno manje električne energije, a ima i određenu autonomiju da može voziti još neko vrijeme ako dođe do pada u naponu – pohvalio se jučer Tomašević. Fokus će biti na pojačanju trenutačnih kapaciteta, dodao je, pa prvo vrijeme neće doći do povlačenja postojećeg voznog parka iz prometa, već će se pričekati da dođe dovoljan broj TMK2400 primjeraka.

Novi tramvaj, dakle, nije tiši od drugih, a teško je i da će gradskim tračnicama kliziti bešumno, s obzirom na to da su u takvom stanju da je škripanje postalo sastavni dio pozadinske buke metropole. Nije izgledno ni da će juriti svojom maksimalnom brzinom od 70 kilometara na sat, budući da je prosječni "rezultat" zagrebačkih tramvaja između 12 i 13. Razlog tome, osim prometnih gužvi, jesu i pruge, od kojih se mnoge nisu obnavljale godinama, pa su lanjske veljače, primjerice, kod Glavnoga kolodvora u istome danu zabilježena dva iskakanja tramvaja iz tračnica, nakon čega se odmah krenulo u žurne popravke. Valja spomenuti i činjenicu da se zbog oštećenja zgrada u potresu dijelom centra i dalje se ne smije voziti brže od pet kilometara na sat, a više puta pisali smo i o problemima s neispravnim skretnicama, posebice na frekventnim lokacijama poput križanja Savske ceste i Tratinske ulice. Do zastoja tramvaja nerijetko dolazi i zbog višesatnog pada napona, pucaju i kabeli, pa se tako nameće pitanje je li trenutačna infrastruktura spremna za nova vozila koja izlaze iz Končarove tvornice.

Radovi poput onih upravo završenih na križanju Šubićeve i Zvonimirove ulice pokazuju da se na unapređenju ipak radi. Ondje se provodila zamjena dotrajalih elektroenergetskih kabela ispod zemlje koji, zajedno s kontaktnom mrežom u zraku i tramvajskom prugom čine zatvoreni strujni krug zaslužan za pokretanje tramvaja. Na stanici u Šubićevoj postavljen je i novi kontaktni stup, a premda rezultati radova nisu vidljivi golom oku, oni će, kažu u ZET-u, pomoći da ne dođe do novih padova napona te da tramvajska mreža može podnijeti dodatna opterećenja.

Na listi i dionica u Branimirovoj

Planira se i modernizacija pruge na križanju Šubićeve i Zvonimirove te na dionici u toj ulici od Trga žrtava fašizma do Heinzelove. Radovi su procijenjeni na 3,3 milijuna eura i natječaj za izvođača podijeljen je u dvije grupe, a za svaku se javio jedan ponuditelj. Zajednica tvrtki na čelu s P.G.P.-om ponudila je obaviti radove na pruzi od "džamije" do Heinzelove za malo manje od 2,7 milijuna eura, a za posao na križanju Šubićeve i Zvonimirove javila se zajednica ponuditelja na čelu s tvrtkom OLM Ifra, koja ga je spremna odraditi za 1,08 milijuna. Ponude se trenutačno razmatraju, no u ZET-u kažu da radovi neće početi tako skoro.

– S obzirom na to da su za ovo ljeto planirani radovi u Ulici Ribnjak i na Ksaverskoj cesti, a nakon njihova dovršetka i oni u Branimirovoj, obnova u Zvonimirovoj očekuje se u 2026. Obuhvatit će kompletnu rekonstrukciju dionica, što uključuje izradu armiranobetonskih ploča u jednom dijelu trase te postavljanje novih nivelacijskih jastuka, pričvrsnog pribora i tračnica, kao i završnoga sloja tucanika – ističu u javnom prijevozniku.

Trasa od Trga žrtava fašizma do Heinzelove u oba smjera duga je nešto više od 3700 metara, a raskrižje Zvonimirove i Šubićeve obuhvaća oko 200 metara pruge. – Za vrijeme rekonstrukcije tramvajski promet tim dionicama bit će obustavljen, no osigurat će se adekvatna zamjena prijevozne usluge – poručuju iz ZET-a.