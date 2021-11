U nedjelju opet posebna regulacija prometa

Centar grada će u nedjelju opet preuzeti trkači, ovaj put zbog Zagrebačkog noćnog cenera, jedne od najpopularnijih utrka u gradu. Ruta od 10 kilometara trči se do Trga žrtava fašizma na istoku i Krajiške ulice na zapadu, Ilicom i Deželićevom. Start je u 19 sati s Trga bana Josipa Jelačića, a za vrijeme trajanja utrke vrijedit će privremena regulacija cestovnog i tramvajskog prometa.

Od 18:45 do 20:15 za cestovni promet će u potpunosti biti zatvorene Ilica od Gundulićeve do Krajiške, Krajiška ulica, Prilaz Gjure Deželića od Krajiške do Trga Republike Hrvatske, sjeverni kolnik Trga Republike Hrvatske, Masarykova ulica, Teslina ulica, sjeverni kolnik Trga Nikole Šubića Zrinskog od Praške do Amruševe i Amruševa. Sav promet bit će preusmjeren na alternativne pravce.

Tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama, zaobilazeći Trg bana Josipa Jelačića.