Troskot: "Zalagat ću se da Sesvetsko Prigorje postane srce eko proizvodnje Zagreba"

Mostov kandidat za gradonačelnika Zagreba Zvonimir Troskot predstavio je u subotu u Kašini Mostov prijedlog revitalizacije Sesvetskog Prigorja. Naglasio je kako će se zalagati da Sesvetsko Prigorje postane srce ekološke poljoprivredne proizvodnje Zagreba, koje će svojim lokalnim proizvodima puniti tržnice Zagreba.

-Sesvetsko Prigorje ima velik potencijal za razvoj malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava. Sa dobrom poljoprivrednom strategijom koju planiramo i efikasnom ekološkom proizvodnjom, Sesvetsko Prigorje moglo bi domaćim eko proizvodima snabdjevati tržnice cijelog Zagreba - rekao je Troskot i dodao kako će se on osobno i Most u Zagrebu zalagati za bredniranje tih malih domaćih proizvođača Zagreba kako bi njihovi proizvodi bili što prepoznatljiviji svim Zagrepčanima.

Troskot je naglasio kako Sesvetsko Prigorje ima i veliki potencijal da se razvije u ruralnu sredinu koja bi bila poželjna za život mladih obitelji koje bi se bavile poljoprivredom, vinogradarstvom i ostalim djelatnostima koje je moguće ostvariti u ruralnim i subruralnim područjima.

-Kao gradonačelnik zalagat ću se za rješavanje pitanja prometne izoliranosti te vodoopskrbe i odvodnje ovog kraja. Moramo ući u koštac s ovim infrastukturalnim problemima kako bismo pripremili dolazak mladih obitelji u ovaj dio Zagreba - istaknuo je Troskot. Dodao je kako Mostov plan revitalizacije Sesvetskog Prigorja uključuje i veliki angažman Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo koji će biti zadužen za izravno informiranje ljudi u ruralnim dijelovima Zagreba o načinima na koji mogu koristiti poticaje u poljoprivredi.

Troskot je ukazao i na manje poznatu činjenicu da gotovo 2/3 Zagreba čine šume i poljoprivredna zemljišta i to u podjednakom omjeru. Objasnio je i da se većina tih poljoprivrednih zemljišta nalazi se na jugozapadnom i na sjeveroistočnom dijelu Zagreba, odnosno u Sesvetskom Prigorju. Ukazao je i na podatak da je samo oko 5 posto površina koje su prošle godine bile u sustavu poticanja na području GČ Sesvete pod povrtnim kulturama i rekao da Most smatra kako bi taj udio trebao biti puno veći.

O velikom potencijalu velikih i neiskorištenih poljoprivrednih površina Sesvetskog Prigorja uz Troskota, govorila je i doktorica agronomije i Mostova koordinatorica za GČ Sesvete Ivana Vladimira Petric.

-Sesvetsko Prigorje po svom reljefu, geografskom položaju ali i demografskom potencijalu trebao biti jedan od najuspješnijih poljoprivrednih krajeva u Hrvatskoj. Kako bi to i postalo, tematikom poljoprivrede trebale bi se baviti jedinice lokalne samouprave, a do sada to u Sesvetama nije bio slučaj. Ako nemamo lokalnu politiku koja će podržavati naše proizvođače onda niti od njih ne možemo očekivati da će oni moći iskorisiti sav potencijal koji im ovo područje pruža - rekla je Pertic i dodala kako jedinice lokalne samouprave moraju preuzeti ulogu logističkog kanala od proizvođača pa sve do državne razine kako bi se smanjila inertnost sustava i kako bi sustav mogao brže reagirati na stvarne potrebe proizvođača

-Također, trebaju nam cjenovno konkurentni i visoko kvalitetni proizvodi sa oznakama zaštićene izvornosti koji su brendirani lokalno. Ti proizvodi, ujutro ubrani u Sesvetskom Prigorju, mogu biti na tanjurima Zagrepčana za ručak. Također, tržište moramo dovesti i samim proizvođačima kroz enogastroturizam, cikloturizam, lovstvo - zaključila je Petric.