Tomašević poslao poruku Zagrepčanima pred izbore: 'Glasajte za mandat razvoja. Više nema popravnog...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u nedjelju ide po još jedan mandat za čelno mjesto metropole. "Nema opuštanja, izađite na izbore u nedjelju!", poručio je na svojoj završnoj konferenciji za novinare prije drugog kruga lokalnih izbora.

"Prije dva tjedna zagrebački birači dali su nam veliku podršku. Zbog toga imamo većinu u Gradskoj skupštini i možemo nastaviti sa svim kapitalnim projektima i izglasati naše izmjene GUP-a", kazao je pa dodao da nakon drugog kruga lokalnih izbora "nema više popravnog".

Pozvao je Tomašević sve birače koji su glasili za njega u prvom krugu, da to ponove i u drugom, pa se osvrnuo na one koji su prije dva tjedna svoj glas dali nekom drugom. "Glasajte za mene i za novi mandat, mandat razvoja. Preporučujem svim Zagrepčanima, koji ste otputovali na produženi vikend izvan grada, da se počnete vraćati najkasnije u nedjelju jutro da ne bi bilo da zapnete na cestama i onda ne stignete glasati na izborima jer glasanje traje do 19 sati", podsjetio je gradonačelnik.

30.05.2025., Zagreb - Plato Gradec. Zajednicki kandidat Mozemo! i SDP-a za gradonacelnika Zagreba Tomislav Tomasevic odrzao je konferenciju za medije na kojoj je uputio zavrsne poruke uoci drugog kruga izbora za gradonacelnika Grada Zagreba Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Svaki glas je bitan, dodao je, jer se sa više glasova snažnije mogu boriti za Zagreb. Osvrnuo se i na kampanju.

"Malo se lakše disalo. A s obzirom da se glavni državni odvjetnik i dalje uključivao sa svojim izjavama o govoru mržnje, te da su se u nekim medijima i dalje plasirale lažne informacije i pokušalo nas se blatiti..., vidi se da se pojedinci nisu pomirili sa rezultatima iz prvog kruga", nadodao je Tomašević.