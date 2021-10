Tomašević na zgrade želi postaviti solarne elektrane

Njegov je prethodnik “gurao” veliki projekt obnove fasada u širem centru, koji je nazvan “new dealom” i kasnije je neslavno propao. Aktualni gradonačelnik Tomislav Tomašević planira pak na zgrade postavljati solarne elektrane. I pritom im je zajedničko to što se u oba slučaja “barata” brojkom od pet tisuća objekata. Toliko ih je pokojni Milan Bandić htio obnoviti, a na toliko objekata Tomašević misli postaviti solare. Razlika je pak u tome što je Bandić svoj projekt htio financirati iz gradskog proračuna, i to s dvije milijarde kuna, a Tomašević je našao načina da to izbjegne s obzirom na to da od početka mandata naglašava koliko je loše stanje gradske blagajne.