Sve je spremno za susjedsko druženje! Jedni će se okušati na poligonima, a drugi će izrađivati kićanke od vune

Stanovnicima Gajeva, zagrebačkog naselja sa zapada omeđenog ulicom Hrgovići, sa sjevera Zagrebačkom avenijom, s istoka potokom Črnomercem, a s juga Horvaćanskom cestom, sprema se dobra zabava. U Koprivničkoj ulici na broju 47, u subotu od 16 do 20 sati, na rasporedu je Dan mjesnog odbora Gajevo, a organizatori su pripremili besplatni bogat program. Za sve su zaslužni Vijeće gradske četvrti Trešnjevka-jug, Mjesni odbor Gajevo i Centar za kulturu Trešnjevka.

Ovogodišnji Dan MO Gajevo otvorit će dječji koncert-predstava Orkestra Pokoloka, koji djeluju u tamošnjem Teatru Poco Loco. U isto vrijeme, od 16 sati, započet će i program za djecu na kojemu će se predstaviti Zagrebački bubnjari, Dječji vrtić Jarun, Plesni klub JazzElle, Plesna udruga Medvjedići, Osnovna škola Ivana Meštrovića, Dječji vrtić Grigor Vitez, Scenska grupa Dazzle te Zagrebački anđeli.

U 18 sati na repertoaru su glazbeni i folklorni nastupi odraslih grupacija, i to Zbora Sloboda, Pop rock zbora/ansambla Salt, Plesne udruge Medvjedići, KUD-a Valentinovo te KUD-a Nikola Tesla. No, to nije sve, organizatori su pripremili i različite radionice i aktivnosti koje će trajati od 18 do 20 sati.

U sklopu Festivala dječje književnosti, Danijela Pavlek usredotočit će se na "Knjigu recepata za pilotiranje kroz djetinjstvo", dok će Zorana Prljić predstaviti slikovnicu "Nove boje". Knjižnica Staglišće i Knjižnice grada Zagreba pripremili su svoju "Knjigaonicu u susjedstvu" u sklopu koje će se svi moći družiti uz igru i knjige, dok Zeleni klik! sprema eko radionicu. Kao šećer na kraju, Biserka Kopčok sve posjetitelje podučit će izradi tradicijskih kićanki od vune. Važno je napomenuti da se za sve radionice treba prijaviti.

Tijekom cijelog programa, od 16 do 20 sati, moći će se posjetiti štandovi Udruge Kamensko, Dječjeg vrtića Jarun, Knjižnice Staglišće te Knjižnice grada Zagreba koji će provoditi akciju darivanja knjiga. Štandove će imati i 7. Policijska postaja MUP, DVD Jarun, Mjesni odbor Gajevo te OŠ Ivana Meštrovića gdje će predstaviti rad umjetničke zadruge.

Osim toga, spreman je poligon za djecu DVD-a Jarun, Sportski poligon Medo sportaš, a Teo Kiš i Dominik Slankamenac radit će na muralima s motivima cvjetne livade. Vijeće gradske četvrti Trešnjevka – jug pripremilo je i izložbu "Retrospektiva kroz plan komunalnih aktivnosti".

