Stručnjak objašnjava: Tko je kriv za poplave i što se može učiniti da se spriječe?

Stanje se nakon poplava u gradu smirilo, posvjedočili su nam danas vatrogasci i iz Ureda za upravljanje hitnim situacijama, a šteta se još zbraja. No, neće biti neka velika cifra u pitanju, sudeći prema jučerašnjim izjavama gradonačelnika Milana Bandića, ali Zagrepčani kažu kako će je oni itekako osjetiti u novčaniku. Još se, usto, uvijek povlači pitanje tko je kriv i što se moglo napraviti da se poplave spriječe, a dok komunalne tvrtke, što lokalne, što nacionalne, vješto izbjegavaju odgovoriti na "goruća" pitanja i prebacuju krivnju s jedne strane na drugu, stanovnicima je metropole voda došla preko glave, i to gotovo doslovno.

Jednostavnog rješenja nema, procjenjuju stručnjaci, a već se godinama upozorava na dotrajalost zagrebačkog vodovodnog sustava. Neke su cijevi, primjerice, stare i po sto godina, s time da u podzemlju ih ima od svih materijala, od betonskih do čeličnih i plastičnih. Najbolje su, pak, objašnjava stručnjak za hidrogradnju s preko 30 godina iskustva, Vladimir Andročec, one od tvrde plastike zato što ne trunu i ne hrđaju, a izdrže velike količine vode. No, to nije, jedini problem kojeg treba riješiti.

- Što se tiče poplavljenih podvožnjaka, poput onog u Miramarskoj, razlog toj nepogodi su preslabe pumpe. Dakle, treba postaviti puno jače koje će se automatski uključiti u kontaktu s vodom i redovito ih održavati. Mulj se lako nakupi i začepi stroj - kaže Andročec. Insfrastruktura grada, usto, masovnim doseljavanjem i gradnjom stambenih zgrada i kuća, naime, postaje potkapacitirana te se to odražava kao preopterećenje sustava poput vodovodnog, kanalizacijskog, prometnog...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Vodoopskrba i odvodnja nema ljudi ni novaca da bi se realizirao dugoročni plan modernizacije sustava koji Zagrebu treba - govori stručnjak koji je ujedno i urednik zbornika stručnih radova o strategiji razvoja vodoopskrbe i dovodnje Grada Zagreba po kojem je Grad, podsjetimo, još prije četiri godine predstavio svoj masterplan nadogradnje, razvoja i promjene spomenutog sustava.

- Poseban naglasak je bio na tome da se smanji gubitak vode, no, samo je više manje ostalo na riječima - tvrdi Andročec.

U Gradu se, naime, godišnje potroši 120 milijuna kubika vode, od čega 50 posto, odnosno 60 milijuna ode u nepovrat. A gdje se onda "izgubi"?

- To je još jedna mana zastarjelog sustava koji je pun rupa i propušta. Treba intenzivno raditi da se riješi taj problem i smanji gubitak, no, neće se to dogoditi jer zahtijeva mnogo vremena, novaca i radne snage - skeptičan je Andročec.

Na temu oglasila se i oporba u Gradskoj skupštini, a kažu da na probleme u komunalnoj infrastrukturi upozoravaju već godinama, no čini se uzaludno. HNS-ov Tomislav Stojak tako kaže da se većina toga što se predlagalo u Skupštini, a što bi moglo pomoći problemu, odbijalo.

- Poplava je pokazala sav nedostatak Gradske uprave i Holdinga, a to je upravljanje komunalnom infrastrukturom, koja bi trebala biti kvalitetna bez obzira na to o kojem se dijelul grada radi. Neodrživo je, stanje, cijevi se moraju pod hitno početi poboljšavati i sanirati. Propadaju ceste, pucaju cijevi i to svako malo, a sad imamo poplave jer kanalizacije i odvodnja nisu dovoljne - kaže Stojak i još jednom upozorava na gorući problem u naselju koje je pogođeno među najgorima - Rudešu. Njegovi stanovnici, ističe, žrtve su nepoduzimanja Grada da popravi tamošnju kanalizaciju koja je u izrazito lošem stanju.

- Za Rudeš sam preporučao još ranije da se krene što prije u radove i to da spriječimo ono što se događa već godinama, ali je Grad to odbio - tvrdi Stojak. Oglasili su se i zagrebački SDP-ovci, koji su od gradonačelnika Milana Bandića zatražili hitno snimanje stanja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području cijelog Grada te te podnošenje izvješća o stanju, kako bi se hitno mogle poduzeti mjere za prevenciju štetnih događaja poput sinoćnjih.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Također tražimo od gradonačelnika izvješće o do sada poduzetim mjerama za poboljšanje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje u Gradu Zagrebu te razlozima zašto još nisu iskorištena sredstva iz EU fondova u visini od 1,8 milijardi kuna koja se mogu iskoristiti za poboljšanje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje. Klub SDP-a traži od gradonačelnika Grada Zagreba i nadležnih službi hitne mjere za poboljšanje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje kao i prioritetno angažiranje raspoloživih resursa za izradu projekta poboljšanja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje - kažu iz Kluba gradskih zastupnika SDP-a.