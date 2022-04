Zagrebačka uspinjača

'Stara dama' je na servisu, neće prometovati do 15. travnja

Kako onda doći do Gornjeg Grada? U ZET-u kažu da su građanima dostupne autobusne linije 105 i 150. A tu su, naravno, i Tomićeve te Zakmardijeve stube za one koji žele iskoristiti lijepo vrijeme i do Gornjeg grada doći pješice.