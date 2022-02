Saniraju se zgrade u Ilici; Korlaet: 'Zagreb bi trebao postati veliko gradilište. U ožujku ćemo imati 130 zgrada u obnovi'

Ovu nedjelju ponovno je u tijeku sanacija od posljedica potresa, zbog čega će primjerice, od 6.45 do 13 sati, biti obustavljen tramvajski promet Ilicom (od Črnomerca do Frankopanske ulice) i Ulicom Republike Austrije.

Dogradonačelnik grada Luka Korlaet glavni zapovjednik JVP Zagreb Siniša Jembrih dali su izjavu za medije povodom radova na Ilici.

"Kao što smo najavili na pressici, Zagreb i JVP Zagreba u koordinaciji sa ZET-om i ovaj vikend radi pregled i sanaciju oštećenih pročelja. Dakle, skidaju dijelove koji prijete padanjem i na taj način osiguravaju koridore odnosno pločnike kako bi bili sigurni za pješake. Akcija je započela prošlu nedjelju od Frankopanske ulice do Britanca, a ovu nedjelju se veže od Britanca do Trga Francuske Republike. Nakon što to obave, danas je u planu nekih 10ak lokacija, 10ak zgrada, ćemo napraviti jednu evidenciju i onda slijede ostale ulice centra", kazao je Korlaet i dodao:

"Sad smo Siniša i ja razgovarali o tome kojom dinamikom dalje i mislim da je u planu pješačka zona jer je ona posebno izložena, veliki broj pješaka ju koristi i trebalo bi ju što prije pregledati i osigurati".

"Mi nakon prvog potresa i drugog potresa smo odlomili par tisuća metara kvadratnih fasada koji su prijetili građanima grada, par tisuća dimnjaka i ostalog, svi znamo da je to bio najveći problem nakon potresa. Sad smo se intenzivirali na nekakve preglede samih objekata tako da još jednom prođemo ovo sučelje i neke objekte na kojima smo već bili, međutim evo prošlo je i određeno vrijeme, još jedan put prolazimo. Ovaj put ulicu po ulicu. Provjeravamo još jedan put da se nešto nije pomaknulo, da se nešto nije dogodilo i pomažemo koliko možemo, uklonimo ono što smatramo da je zaista opasno za ljudski život, pogotovo u centru grada, u suradnji s Gradom, sa ZET-om tako da jednostavno promet ne trpi", kazao je Jembrih.

Na pitanje koliko građani zovu o potencijalno opasnim lokacijama u gradu, Jembrih kaže da je pao broj poziva građana, iako, baš prošli vikend su uklonili par dimnjaka.

"Broj dojava je znatno pao, one prve mjesece nakon prvog i drugog potresa odrađivali smo na tisuće intervencija tako da je taj broj pao. Upravo zato idemo ovako nekako ne točkasto, nego po linijama da još jednom provjerimo da nešto nije ostalo. Radova ima po gradu puno no još jednom ćemo napraviti sve da pomognemo i povećamo opću sigurnost građana", kazao je.

"Ako će biti nešto za što mi pretpostavimo da je izuzetno opasno, mi ćemo preko komunalnog redarstva razgovarati s vlasnicima i preporučiti da se ta ruta osigura", dodao je.

Mjesec ožujak danima se spominje kao mjesec u kojem će u Zagrebu napokon proraditi i prva lopata, i na zamjenskim kućama i na konstrukcijskoj obnovi višestambenih zgrada i kuća.

"Ja bih rekao da je ova akcija vatrogasaca koji tako požrtvovno rade, danas su od 6 ujutro na nogama, da je to svojevrsna uvertira u početak prave obnove, odnosno obnove koju svi tako željno iščekujemo. Prema zadnjim podacima iz Fondova EU, u ožujku bi trebalo krenuti 50-ak konstrukcijskih obnova. To su obnove zelenih zgrada gdje će se popravljati na sličan način kao i ovdje, opasni dijelovi pročelja, dimnjaka, itd. Isto tako i 10-ak konstrukcijskih obnova žute i crvene zone, ozbiljno oštećene zgrade kojima će se sanirati konstrukcija, dakle to su ozbiljniji zahvati. Dakle u ožujku ćemo imati 130 zgrada u samoj obnovi, Zagreb bi zbilja trebao postati veliko gradilište", kazao je dogradonačelnik. Dodao je da će zbog toga grad imati privremene prometne regulacije.

Što se tiče žičare, kazao je da uporabna dozvola stiže u utorak. "Zatim, jedna tvrtka koja je zadužena za sigurnost žičare bi do petka trebala dati svoj nalaz", kazao je.

Što se tiče sigurnosti infrastrukture grada, s obzirom da rušenje dijela ograde nadvožnjaka u Buzinu, Korlaet je kazao je da je Ranžirni kolodvor siguran za promet, no da je zub vremena na njegovoj ogradi učinio svoje.

"Mogu reći da je nova gradska uprava provela postupak javne nabave za izvođenje radova, izvođač je izabran, trebao bi potpisati ugovore i radovi bi trebali početi na tom nadvožnjaku. Što se tiče ostalih mostova, grad Zagreb je naručio studiju koja bi trebala pokazati stupanj oštećenja stanja mostova i slijedom te studije ćemovidjeti za povlačenje sredstava za obnovu, a potom i krenuti u obnovu", kazao je na kraju.