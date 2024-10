Rusak: Grad je propustio naplatiti 70 milijuna eura po polici osiguranja od potresa

Da je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, sedam mjeseci uoči lokalnih izbora "iz ladice izvukao pet tuđih spasonosnih projekata prometne infrastrukture" te ih predstavio kao vlastite, na današnjoj su konferenciji za medije, među ostalim, istaknuli predstavnici Klub zastupnika Plavog grada i neovisna zastupnica Gordana Rusak, a konferencija je održana na zagrebačkom Mirogoju, ispred arkada.

– Tomašević kao da se jučer probudio iz bunila i nakon tri i pol godine shvatio da je u Gradu Zagrebu veliki nered, da su gužve u prometu i da nije napravio ništa. Onesposobio je ZET pa nam jedna trećina vozila dnevno ne izlazi u promet, intervencijama u pješačke zone, biciklističke staze i parkirališna mjesta dodatno je zakrčio i limitirao promet, a sitnim i malim radovima koje je započeo na bezbroj mjesta unio je dodatni nered i kaos. S obzirom da su lokalni izbori za sedam mjeseci, Tomašević je iz ladice izvukao projekte koje je netko drugi napravio puno prije njega te je prezentirao pet tuđih spasonosnih projekata prometne infrastrukture kao da su njegovi. Kao logično pitanje se nameće da ako ih je već imao zašto ništa od toga u tri i pol godine nije realizirao? – istaknuo je Ivica Lovrić.

Naveo je i nekoliko primjera, među kojima je i gradnja Jarunskog mosta, za što je pripremu napravila prethodna gradska vlast, a početak radova trebao je početi odmah po dolasku Tomaševića na vlast.

– Prije godinu i pol dana kada je Klub Plavog grada stavio temu Jarunskog mosta na dnevni red, skupštinska većina na čelu sa "možemovcima" je glasala protiv izgradnje tog mosta. Spominje se i Šarengradska, također projekt koji je osmišljen davno ranije, a govori se i o produžetku Kolakove i Nove Branimirove. Sve su to projekti koji su davno pripremljeni, za koje postoji projektna dokumentacija, a jedino što je Tomašević napravio jest da je završio 1100 metara Nove Branimirove, sa dvije godine zakašnjenja i to bez uporabne dozvole i bez ugrađenog plinovoda i vodovoda – kazao je Lovrić.

Istaknuo je, usto, kako je Tomašević prilikom jučerašnje tiskovne konferencije, "prešutio" da bi istočni Jarunski most trebao biti samo biciklističko – pješački što je, dodao je, vrlo štetno jer je on samo 10 posto jeftiniji od mosta za promet cestovnih vozila, a znatno limitira promet, pri čemu se gubi jedan most koji je, po svim prometno-planskim dokumentima, bitan i koji treba graditi.

– Po svemu navedenom, možemo zaključiti da je Tomašević jučer započeo svoju predizbornu kampanju najavljujući tuđe projekte kao svoje, te da slijedeći utorak možemo očekivati press konferenciju na kojoj će najaviti zatvaranje Jakuševca za četiri godine, kao što je to najavio prije četiri godine. A sve to kako bi obmanuo građane da bi mu dali glasove za još jedan mandat. Međutim, mi iz Kluba zastupnika Plavog grada smo čvrsto uvjereni da su Zagrepčani progledali i da na Tomaševićeve laži i obmane i kićenje tuđim perjem, više neće nasjesti – zaključio je Lovrić.

Osvrnuo se i na nove zone parkiranja podsjetivši kako se novim modelom naplatnih zona produljuje parkiranje radnim danom do 22 sata i subotom te uvodi naplata parkiranja nedjeljom. Pritom se, dodaje, prihodi Zagreb-parkinga povećavaju, parking poskupljuje oko 20 posto, i to sve o trošku Zagrepčana.

– Osim toga ovim modelom se grad dehumanizira i snižava se kvaliteta života građana Zagreba. Do sada smo imali situaciju da su Zagrepčani iz centra grada vikendom odlazili izvan grada, a stanovnici perifernih dijelova bi dolazili u centar u obilazak. Na ovaj način se dodatno prazni centar Zagreba koji je nakon potresa ionako devastiran i ispražnjen. U realizaciji kapitalnih infrastrukturnih projekata Tomašević je potpuno nesposoban, ali je jako sposoban u snižavanju kvalitete života Zagrepčana na svim razinama – kazao je Lovrić.

Gordana Rusak istaknula je pak kako je Grad "propustio naplatiti 70 milijuna eura po polici osiguranja od potresa" te podsjetila kako je na sjednici Gradske skupštine, održane lani 30. ožujka, upitala Tomaševića o iznosu sredstava koja su povukli od osiguranja na ime oštećenja na groblju Mirogoj gdje su ozbiljno oštećene arkade, ali i crkva Krista Kralja, nakon čega je citirala njegov odgovor.

– Tada mi je odgovorio, citiram: „Radimo na tome. Pregovaramo s osiguravajućom tvrtkom o kojem iznosu se radi. Sigurno neće ostati polica osiguranja vezana za Mirogoj neiskorištena i da nećemo si naplatiti najviše što možemo!„. Polica osiguranja Holdinga, dakle ne samo groblja Mirogoj, pokriva iznos do 70 milijuna eura i rok za naplatu je do tri godine od potresa, što znači da je prošao 21.3.2023. dok gradonačelnik 30.3. 2023. odgovara da rade na tome i da pregovaraju! Oni pregovaraju izvan roka, a nisu dostavili projektno - tehničku dokumentaciju koja je nužna za utvrđivanje i naplatu štete – kazala je Gordana Rusak.

Istaknula je i kako je u posjedu prepiske koja pokazuje da je tvrtka Guardian, koja je imala ulogu savjetnika Holdingu, upozoravala da je potrebno hitno osiguravatelju dostaviti projektno-tehničku dokumentaciju zbog isteka roka potraživanja.

– Paradoksalna je situacija u kojoj ta tvrtka traži hitni sastanak i hitno postupanje, a direktor groblja odgovara da on upravo odlazi na godišnji odmor. Izvješća Holdinga pokazuju da se do današnjeg dana nije naplatio niti jedan euro po toj polici osiguranja. Tih 70 milijuna eura koliko je iznosila polica osiguranja Holding je mogao potrošiti za bilo koje potrebe izgradnje ili sanacije jer osiguravatelj ne uvjetuje na što će se ona utrošiti. S tim sredstvima mogli smo obnoviti i vodovodne cijevi koje nemilosrdno pucaju po cijelom gradu djelomično i zbog potresa. Šteta na arkadama i crkvi Krista Kralja procjenjuje se na oko 15 milijuna eura. Radi li se ovdje o nesavjesnom poslovanju zbog kojeg je Grad Zagreb izgubio 70 milijuna eura ili pogodovanje osiguravajućem društvu, treba ispitati DORH – zaključila je Rusak.