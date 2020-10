Posjetili smo Markov trg: Evo kako izgledaju nova pravila kretanja

Jedan čuva ulaz iz Mesničke, dva su u bijeloj kontejnerskoj kućici kod Kamenite ulice, a jedan stoji ispred nje. Trojica su utaborena u takvoj limenoj kućici na stražnjem dijelu, kod Ustavnog suda, a njih troje u malom plavom šatoru dočekuje svakoga tko ulazi iz Ćirilometodske. A još ih se toliko otprilike šeće u ograđenom dijelu. “Opkoljen” je tako Trg svetog Marka, gdje je, podsjetimo, u pucnjavi iz strojnice 22-godišnjak prije nekoliko dana teško ranio policajca koji je stražario kod zgrade Vlade. A da se takvo što ne bi ponovilo ni kod Banskih dvora ni kod saborske palače, a ni u užoj okolici crkve sveca zaštitnika zidara, “zabarikadirali” su ga službenici u plavim odijelima.

Mjere do daljnjeg

Doduše, privremeno i ne doslovno jer tamošnji stanari, posjetitelji, prolaznici, poslovnjaci, radnici…, odnosno gotovo svi mogu proći trgom ako policiji najprije pokažu osobnu iskaznicu te objasne tko su, kamo idu i zašto. Automobili također mogu voziti okolnim ulicama, kao i dosad, ali prolaze kroz istu provjeru.

– Prilaz iz Ćirilometodske dopušten je na južni kolnik Trga svetog Marka, potom u Kamenitu i dalje u Opatičku. A prilaz iz Basaričekove i Ulice 29. X. 1918. dopušten je na sjeverni kolnik Trga svetog Marka, a potom u Ulicu Brezovačkog te u Mesničku. Istočnim i zapadnim kolnikom Trga svetog Marka, kao i dosad, prometuju službena vozila s posebnom dozvolom – kažu u policiji. I bit će tako, navode u Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP), dok ne implementiraju sustav tehničke zaštite. Pitali smo i koliko bi to moglo trajati te kako će izgledati taj sustav zaštite, no do zaključenja broja nije bilo odgovora. No, zato nam je iskusni umirovljeni inspektor Branko Lazarević objasnio što bi se još moglo promijeniti na Markovu trgu.

VIDEO: Nakon napada na policajca pristup Markovom trgu je ograničen!

– Postoji mnogo varijacija i barikada koje se mogu postaviti. Vjerojatno je u ovom slučaju riječ o videonadzoru i pojačanoj kontroli prolaznika, odnosno svake osobe koja je iole sumnjiva – ističe kriminalist Lazarević. Da će pošta i dostava kasniti ili da im gosti neće moći doći na kavu, dakle, stanari se ne trebaju brinuti. A nitko problema s barikadama i provjerama, tvrde na Gornjem gradu, zasad nema. Prošli su prvi put uz pokazivanje isprava, svjedoče neki, a dalje su ih službenici zapamtili pa ih nitko više nije ništa ni pitao.

– Sigurnosne mjere trebalo je odavno pojačati. Da su ih uveli prije, možda do incidenta ne bi ni došlo – govori Ivanka Majerić koja živi u Opatičkoj, pet minuta hoda od Markova trga. Vedrana Markotić, stanarka Mesničke, smatra da sad treba sve snage usmjeriti prema tome da se to više nikad ne ponovi. Ona je, naime, čula stravičnu pucnjavu tog jutra pa joj je, kaže, posebice drago da je u kritičnoj zoni policija jer se na svaki glasniji zvuk trzne.

– Traumatično je to iskustvo. Ne mogu ni zamisliti kako je onima koji žive u neposrednoj blizini mjesta zločina – ističe umirovljenica, dodajući kako je dobra ideja da se kod svake državne ustanove pojača nadzor.

VIDEO: Davor Božinović o motivima napadača: 'Ova vlada nije kriva za radikalizaciju društva'

Osjećam se sigurnije

Sreli smo i nekoliko turista u obilasku zaštićene zone. Njima je, pak, “dostupan dio prostora Trga svetog Marka koji je izvan mjesta na kojemu je privremeno ograničen pristup ili kretanje”.

S druge strane, iako u trenutku dok smo prolazili gornjogradskim područjem nije bilo mise u Markovoj crkvi, policija je zadala upute i za vjernike kojima će “sudjelovanje u vjerskim obredima biti omogućeno nakon provedene kontrole osoba”.

– Turistički sam ovdje i zaista nisam imao nikakvih problema. Osjećam se sigurno, a vjerujem da je tako i stanarima. Lagodnije se sigurno osjećaju kad ih netko čuva, makar to bilo i privremeno. Zamislite samo da se pucnjava dogodila pokraj vaše kuće. Nije se lako s tim nositi i kraj toga svaki dan prolaziti – govori fizioterapeut Marcel Bukarica. Slaže se s njim i njegova zaručnica Antonela Čorapović, dodajući kako mjesto gdje se nalaze gotovo sve najvažnije hrvatske institucije treba uvijek biti zaštićeno.