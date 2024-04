Nova aktivacija klizišta na Pantovčaku: Dio ulice zatvoren za sav promet, izmijenjena trasa autobusne linije

"Ulica Pantovčak na dijelu od Zelengaja do Donjeg Prekrižja od danas do petka 24. svibnja do 20 sati zatvorena je za sav promet. Izvode se radovi hitne sanacije klizišta", priopćili su iz zagrebačke Gradske uprave u srijedu poslijepodne.

Klizište se aktiviralo na samom ulazu u kompleks Ureda predsjednika RH na adresi Pantovčak 241, s unutarnje strane ograde kod porte, i to drugi put u malo više od mjesec dana. Iz Grada preporučuju vozačima obilazni pravac Pantovčak (jug) - Zelengaj - Ulica Ivana Kukuljevića - Britanski trg - Nazorova - Tuškanac - Gornje Prekrižje - Pantovčak (sjever) te mole za razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

I ZET je uputio obavijest putnicima o izmjeni trase autobusne linije 101.

FOTO Opet se aktiviralo opasno klizište na Pantovčaku: Kod Predsjedničkih dvora zatvorena cesta, traju radovi

"Zbog sanacije klizišta u Ulici Pantovčak, autobusna linija 101 (Britanski trg - Gornje Prekrižje) od srijede 24. travnja do završetka radova prometuje djelomično izmijenjenom trasom: Britanski trg - Ulica Pantovčak - (desno) Ulica Zelengaj - Ulica Ivana Kukuljevića - Britanski trg. Stajališta Predsjednički dvori, Pantovčak 241 i Pantovčak nisu u funkciji. Na izmijenjenom dijelu trase autobusna linija 101 koristit će sva usputna autobusna stajališta", izvijestili su.

Zbog aktivacije klizišta nadležne gradske službe su na Pantovčaku bile 6. ožujka kada su, kako su izvijestili tada iz Grada, u suradnji s Uredom predsjednika RH izradili projektnu dokumentaciju za hitnu sanaciju potpornog zida, odnosno klizišta na samom ulazu u Predsjedničke dvore te radove počeli 11. ožujka.

Opet se aktiviralo opasno klizište na Pantovčaku: Zatvorena cijela ulica, u tijeku hitna sanacija